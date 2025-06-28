台美藝術家創作壁畫慶結緣64周年 台北101、北門登休士頓壁畫

台北潮流藝術家BOUNCE與休士頓藝術家GONZO 247去年於長榮馬拉松結緣，今年再於美國休士頓結緣，為台北與休士頓締結姊妹市64周年，以及休士頓贈台北市立動物園1隻公斑鳩羚羊，兩人攜手合作設計新壁畫，內容可見台北101、北門及休士頓知名建物太空球場。

長榮與休士頓旅遊局於當地時間26日上午在休士頓動物園舉辦慶祝開航10周年記者會，適逢台北與休士頓締結姊妹市64周年，休士頓動物園宣布，贈1隻公斑哥羚羊Harris給台北市立動物園，預計10月運送、11月公開亮相。

由於BOUNCE及GONZO 247先前已合作為長榮馬拉松繪製「I Love Hou & I Love You系列之一序」壁畫，為此，休士頓旅遊局再邀請BOUNCE及GONZO 247繪製「I Love Hou & I Love You系列之二續」壁畫創作，雙方耗時5天以休士頓贈予的斑歌羚羊為創作主題，並分別融入台北市及休士頓市意象。

台北藝術家BOUNCE表示，由於休士頓執飛台北是往西邊飛行，因此左邊由他創作繪製，為向休士頓介紹台北，因此將台北的歷史意象「北門」、「台北101」，以及台灣山菊、艷紅鹿子百合、台灣萍蓬草等原生植物，展現出台灣豐富的生態樣貌。

休士頓藝術家GONZO 247則畫出休士頓特有動物科摩多龍、休士頓太空巨蛋（Astrodome），同時也是世界上首個有冷氣的巨蛋球場，以及台北與休士頓都有的動物穿山甲。

此外，畫中1架長榮航空的飛機由右（休士頓）飛向左（台北），具體描繪這段旅程，也象徵藝術與現實的交會，呼應長榮航空即將協助運送羚羊的任務，為畫面增添更深層的故事性。