急診離職潮來襲 30至39歲醫師出走最多 逾4成到診所

今年初急診壅塞狀況前所未有嚴峻，急診醫學會罕見發文示警，若問題持續會引發大規模離職潮。急診醫學會分析，今年恐超過百名急診醫師要離開，其中以轉去診所為主，占近半數；以30至39歲為大宗。

急診醫學會成立第31年，今舉辦會員大會。急診醫學會理事長許建清表示，急診醫學會邁入「三十而立」的階段，也正面對「轉型急診」的新時代，正如邱吉爾所說「我們不要浪費任何一場危機。」

許建清說，除堅守急重症核心本質的同時，新的照護模式快速興起，包括遠距醫療、在宅急症照護、AI醫療與機器人協作等，引領急診邁向醫療典範轉移。未來急診不再局限於醫院內部空間，而是擴展至社區、院前與院內照護、災難應變與重症整合等領域，建構起從地端到雲端、全方位守護病人的智慧醫療網絡。

然而，過去一年對急診醫療而言是一段嚴峻的考驗，醫院壅塞情況惡化、人力持續流失、病房關閉與系統性超載等讓急診醫護團隊身心俱疲。許建清表示，許多優秀同仁選擇離開，令人感到遺憾。但這已非個別醫院的問題，而是整體醫療體系的警訊，醫學會將爭取調高急重症診療處置與人力資源相關給付。

急診醫學會秘書長李智晃表示，今年1至5月離職人數61人，7至12月根據調查有45人將離開，轉向診所受雇最多有逾4成，再者為轉去其他醫院約3成5，近1成為自行開設診所。若依照年資分析，年資10年以上占近4成，年資不滿3年者約2成7。只是該統計僅調查訓練醫院44家，並非全部醫療院所，實際離職人數可能更多。

根據急診醫學會比較執業登記狀況，在醫院的比例也減少，從2024年的83.22%下降到2025年的80.67%，顯示急診醫師轉往非醫院機構如診所、衛生所等非醫院機構比例提升，其中高屏區、台北區占比提升顯著，而南區、東區仍多在醫院。

李智晃說，分析離開從醫院急診離開，到非急診且非醫院異動的59人中，西醫一般科最多、26人，其次為家庭醫學科11人，其餘為皮膚科、耳鼻喉科。人數則是30至39歲為多，急診專科年資5年內17人最多，21年以上也有15人。