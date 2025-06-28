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台灣變烤番薯 花蓮玉里飆38.6度極端高溫

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天下午1時的溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站
今天下午1時的溫度分布圖。圖／取自中央氣象署網站

今天依舊高溫炎熱，根據中央氣象署觀測資料顯示，今天最高溫出現在花蓮縣玉里測站，下午12時40分出現38.6度高溫，其次是新北市屈尺測站36.9度、新北市三峽測站36.7度。

各地天氣高溫炎熱，氣象署發布高溫資訊（橙色），今天白天花蓮縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市、新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號。

高溫 花蓮

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