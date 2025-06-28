快訊

「媽媽同事」囂張推工作又早退！46歲單身女悲憤：沒小孩難道是無形懲罰？

83歲蔡瀾病逝…港4大才子全殞落！曾說墓誌銘只刻「我活過」

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

從牛耕到機具 91歲羅茂祥堅持下田獨鍾「醜美人」

中央社／ 台東縣28日電

13年前老農羅茂祥將2頭水牛賣了，當時他望著1甲土地，難過地說「要離開水田了」。但今年已91歲的他，依然離不開農地和最愛的水稻品種「醜美人」，每天早晚下田耕作。

羅茂祥是台東池上地區農會目前最年長、每日風雨無阻下田工作的會員，也是台東縱谷最後一名以傳統牛耕種稻、人力收割的老農，但隨著他也改以機械替代，傳統牛耕已在台東縱谷消失。

這幾天，台東戶外溫度都超過攝氏36度，老農揹著割草機割田埂的雜草，動作俐落、熟練，看不出烈陽下的農夫已91歲，他細心照顧著養活他和小孩長大的土地。他說，「最近準備割稻子了，水田的四周要整理乾淨」。

羅茂祥16歲開始跟著父母親下田，退伍後，父親將位於台東縣池上鄉振興村祖先留下的1甲田交給他。別人1甲田可能是方正的一整塊，但他的田什麼形狀都有，且還是梯田。

最大面積的田超過1分，最小的1、2坪，有不規則長條形、菱形、橢圓形，無法使用機械耕種，他也不想去破壞土地原有樣貌，因此以人力插秧、牛力翻土、整地。為了犁田，他飼養2頭水牛輪流耕田。

羅茂祥告訴中央社記者，他認為，水牛比黃牛適合犁田，水牛雖然動作慢，但是很有力，適合在泥巴裡工作；黃牛快，但是無力。老農傳統耕作，無形中也耕出了「社會責任」，10年前村裡還有4、5名會手工插秧的老農夫，他提供機會給這些趕不上時代的老農有傳統工作機會。

羅茂祥的子女有的擔任工程師，有的是老師，但是老農還是堅持下田養活自己，他說「不想麻煩囝孫（兒女和孫子）」；13年前，1期稻耕作後，他將2頭水牛賣了，當時他說「快80歲了，要退休，離開水田」。

13年過去，他依然每天出現在水田，羅茂祥說，原本賣牛後想退休，後來小孩回來，用機械幫他整地、插秧，於是就繼續耕作；不過還是有幾塊要人工插秧和手割稻。

羅茂祥說，時代不一樣了，台灣都有女孩當總統了，立法院的女立委也都很會講話，種田也要跟上時代，小孩用機械幫他耕田，他負責管理。

他的兒子在一旁說，過去村莊還有老農會傳統手插秧、割稻，現在只剩下1名老婦會此技法。10年前結束西部工作，返鄉照顧母親，於是開始用機械幫父親整地和插秧，再交由父親管理，「父親停不下來，就讓他做健康的」。

老農不再用牛耕種，逐漸迎合時代，但田裡唯一不變的還是他最愛的「醜美人」高雄139號水稻品種。這品種有軟Q的米飯口味，但因外觀不是很潔白，因此被農友稱為「醜美人」。

30幾年前老農開始栽種「醜美人」，從此愛上它。原因是口感好，遠近馳名的池上便當過去就是使用「醜美人」；但因外觀不佳，在稻米比賽第一關就被淘汰，因此很少人用這品種參賽。

因稻米比賽不吃香，且外觀無法達到一級米的標準，通路商不想賣，因此種的農民越來越少了，現在只剩下契作。老農曾說過，沒想過要參加稻米比賽，「就算參加也不會得名啦」、「讓大家吃得好較重要」。

水牛 台東

延伸閱讀

大巨蛋連唱8場！五迷快來找...五月天「大型公仔」藏7大景點

二手Labubu暴跌7成！黃牛天堂掉地獄 股價也崩盤1周跌15%

機場白牌黃牛亂象多！桃園分署與航警局祭對策

大陸杭州泡泡瑪特新店開業2小時即關門 顧客稱黃牛掃貨、秩序混亂

相關新聞

12天爆28起狀況 台鐵祭「周檢機制」目標今年降2成事件事故

台鐵公司董事長鄭光遠上任12天，台鐵一連發生28起異常事件，平均一天就發生2.3件，台鐵除懲處相關人員、強化教育訓練等，...

AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

衛福部推動台灣成為智慧醫療島，已設立三大人工智慧（AI）中心，盼讓智慧醫療在國內醫院落地應用。AI醫療面臨實證與給付挑戰...

高血糖者罹血管性失智比率高54% 醫：血糖略高也有風險

心臟科權威林芳郁罹患失智症，引發國人關注。失智症分血管型與退化型2大類，許多病人以為未被診斷糖尿病就不必擔心，但家醫科醫...

急診離職潮來襲 30至39歲醫師出走最多 逾4成到診所

今年初急診壅塞狀況前所未有嚴峻，急診醫學會罕見發文示警，若問題持續會引發大規模離職潮。急診醫學會分析，今年恐超過百名急診...

每劑破億 健保署曝本土研發罕病罕病基因治療申請給付

罕見疾病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為基因先天性缺陷，病童自幼開始，每隔一段時間就會經歷長達數...

網傳桃機女廁有針孔 機場公司澄清是掛勾遺留螺絲孔

有民眾在社群平台質疑桃園國際機場女廁出現針孔攝影裝置，桃園國際機場公司表示，接獲訊息後隨即聯同航警局刑事警察大隊與保安警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。