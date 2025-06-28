影／賴總統金瓜石看奈良美智展：台日新旅遊方式 被問蕭美琴則沒應

日本藝術家奈良美智「朦朧潮濕的一天」今天在台巡展第四站揭幕，前進位新北金瓜石的台電金水基地，賴清德總統出席，邀台日民眾觀展。賴總統說，希望藉此開闢新的旅遊方式，讓台灣、日本民眾攜手跟著「朦朧潮濕的一天」畫作到處去旅行。

賴總統致詞說，他跟奈良美智是再次見面，奈良美智與2021年第一次見面時一樣年輕、輕鬆自在，很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫見面，仔細再看怎麼朦朧就怎麼美，「難得的是眼睛像寶石一樣神秘。」

賴總統表示，很開心能與「朦朧潮濕的一天」一起到金山，他的祖先也曾居住於金山，這檔在台巡展10年計畫抵達高雄、澎湖、屏東與金瓜石，相信未來還會到更多地方。

賴總統說，這次在金瓜石的展覽，奈良美智外，還有4名台灣新銳藝術家一起展出作品，展現台日藝術的交流激盪。

「日本很多朋友很喜歡到台灣，很多景點、美食、文化受日本人喜愛，希望藉此開闢新的旅遊方式，讓台灣、日本民眾攜手跟著這幅畫作到處去旅行，一年見面一次。」賴清德表示。

奈良美智致詞表示，「朦朧潮濕的一天」在澎湖展出時，前總統蔡英文來觀展，今天則有賴總統，「能夠與台灣兩位總統握手，我應該是非常幸福的日本人吧。」

「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，今天起至9月28日在台電金水基地展出，採線上預約制。有6件今年全新創作的繪畫、13 件素描等攝影和陶器作品，可說是巡展以來展品數量最多的一次。