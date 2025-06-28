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強化社區防救災能力 內政部首辦公寓大廈管委培訓

中央社／ 台北28日電

為強化社區自主防災能力，同時提升國家防災量能，內政部首度將8樓層以上高樓大廈管理委員會成員與公寓大廈管理服務人員，納入防災士培訓對象，約100人今天開訓。

國土署今天針對公寓大廈管理委員舉辦防災士培訓開訓典禮，內政部長劉世芳透過新聞稿指出，台灣位於地震帶，偶有發生地震造成災害，夏季則時常受到颱風、強降雨的侵襲，因此，內政部積極推動「擴大中央及地方政府防災士培訓量能精進計畫」，除公寓大廈管理委員外，還有物流業者、保全業者，也會推廣至全國的7748位村里長，包括在成功嶺受訓的役男，都要接受防災士訓練。

劉世芳說，藉由防災士訓練，讓每個人都具備保護自身及社區安全的基本知識，遇到緊急狀況時，才能夠自救及助人，如台中百貨出現氣爆事件，高鐵、台鐵有乘客昏倒等狀況，助人者都必須經過訓練才能發揮效益，而非單靠熱心。

她表示，透過防災觀念培訓並推廣自助互助精神，在地震、火警等複合性災害發生時，可以迅速動員社區力量進行正確的應變與救援措施，發揮救災效益、降低傷害。

劉世芳說，此次約有100名公寓大廈相關人員參與培訓，課程安排包括認識災害特性及影響、急難訓練、居家防護及社區避難與收容運作等知識及技能，希望藉由培訓讓相關人員成為防、救災推廣的種子，將自助、互助、公助的能量導引至社區，遇有突發狀況時，能協助社區居民應變，讓災損降到最低，並於災後積極協助社區復原重建，儘早恢復正常運作，整體強化社區自主防災能力，同時提升國家防災量能及保全。

全台目前已有5萬多人拿到防災士執照，劉世芳指出，今年底目標達標10萬人，後續會配合全國防災日辦理不定期演練，以建立良好社區互助網絡及國家自主防救災機制。

地震 劉世芳 公寓

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