影／賴總統出席奈良美智金瓜石巡展 揪台日民眾欣賞
日本藝術家奈良美智今天為在台巡展第4站揭幕，總統賴清德出席並邀台日民眾觀展。奈良美智說，前總統蔡英文曾支持巡展，這次則有賴總統，「我應該是非常幸福的日本人吧。」
「朦朧潮濕的一天」是奈良美智為台灣創作作品，自2023年啟動在台巡展10年計畫，第4站前進位於新北金瓜石的台電金水基地，「跟著朦朧潮濕的一天去金瓜石」展覽今天開幕，開場由濂洞國小學生帶來不一鼓演出揭開序幕。
奈良美智表示，「朦朧潮濕的一天」在澎湖展出時，前總統蔡英文也來觀展，這次則有賴總統，笑說「能夠與台灣2位總統握手，我應該是非常幸福的日本人吧。」
賴總統表示，很高興能與奈良美智再度見面，他記得2021年首度相見，今天再見到奈良美智，感覺一樣年輕、輕鬆與自在，也很高興能再次與「朦朧潮濕的一天」這幅畫作見面，這幅畫讓人看了感到開心，「難得的是眼睛像寶石一樣神秘。」
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