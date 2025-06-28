桃園愛滋病患減 年輕族群感染比率65%仍占多數

桃園市衛生局表示，統計顯示今年至6月24日，桃園新增本國籍愛滋感染人數43人，較去年年同期70人顯著下降；然而，年輕族群的感染比率為65%仍占多數，顯示愛滋病毒傳播的風險依然存在。

衛生局表示，目前除了與台灣紅絲帶基金會共同推動「三篩五步，愛滋止步」愛滋防治與篩檢宣導，並在中壢區設立「多元性別健康社區服務中心—GisneyLand桃園部屋」，以「家」的概念為設計理念，提供性健康、心理健康、藥癮諮詢等服務，不定期舉辦社會服務與社群活動。市民在此不僅能接受篩檢服務，還可獲得多元的性健康教育與支持，若篩檢結果為陽性，該中心會即時轉介至醫療機構，並提供後續治療與關懷服務，幫助民眾克服疾病帶來的挑戰。

為了提升愛滋篩檢的便利，衛生局推動愛滋自我篩檢計畫，於敏盛綜合醫院與中央、元智、萬能科技及開南大學等地設置愛滋自我篩檢試劑自動販賣機，民眾也可前往13區衛生所、21家社區愛滋指定藥局及GisneyLand桃園部屋購買。此外，配合衛福部疾病管制署的校園免費試劑推廣活動，在校學生只需上疾病管制署網站註冊會員，使用校園信箱驗證，即可每3個月在愛滋指定藥局或Gisney-Land桃園部屋免費領取篩檢試劑。