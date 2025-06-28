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小暑悶熱易疲倦！中醫推「4款茶飲＋1道湯品」助養生消暑

聯合新聞網／ 綜合報導
小暑節氣氣候悶熱潮濕，常讓人感到疲倦、食慾下降。本報資料照片
小暑節氣氣候悶熱潮濕，常讓人感到疲倦、食慾下降。本報資料照片

小暑節氣氣候悶熱潮濕，常讓人感到疲倦、食慾下降，甚至引發腸胃與心血管方面的不適。中醫師黃上邦提醒，這段期間應注重脾胃調養與情緒穩定，避免食用生冷食物，同時可搭配茶飲與溫和食療，有助身體適應高溫、維持健康。

根據「健康2.0」報導，黃上邦指出，小暑期間濕氣漸重，尤其脾胃虛弱者應避免冰品與重口味刺激性飲食，可改以四神湯、蓮子粥等溫和食材進行調養。建議民眾可搭配適度運動，如瑜伽、太極拳、游泳等，有助腸胃蠕動與代謝循環，提升整體健康狀態。

此外，黃上邦也推薦四款簡易茶飲，可在家沖泡，有效消暑養生。其中「強身健體茶」適合氣血虛弱者，材料為紅藜1克、瑪卡0.5克、西洋參0.5克、紅棗1克、麥門冬1克、玉竹1克，加入500毫升熱水沖泡；「清心蓮菊飲」則由菊花1克、蓮子蕊1克、決明子2克、生甘草0.5克、綠茶1克組成，同樣以500毫升熱水沖泡，能清暑降火、幫助穩定血糖。若有代謝困擾，可選擇「消脂利水茶」，以荷葉40克、山楂15克、薏仁15克、橘皮4克、茶葉9克研磨成粉，分三次沖泡；而「清暑寧心茶」則使用地骨皮2克、天麻1克、青蒿1克、遠志1克，以500毫升熱水沖泡，有助退火安神。

針對飲食調理，黃上邦也推薦一道適合小暑食用的料理——「鳳梨苦瓜茶油香菇湯」，具清熱潤燥、助消化之效。作法為：先將豆包切段，以茶油煎至金黃備用；乾香菇泡軟後用茶油炒香，與豆包拌炒；苦瓜去籽刮除白膜後切片，鳳梨切小塊備用。將上述材料與適量鹽、白胡椒粉一同放入電鍋內鍋，外鍋加入1.5杯水蒸煮，完成後略燜10分鐘即可享用。黃上邦提醒，鳳梨雖具生津解熱作用，但糖尿病、牙周病及胃潰瘍患者不宜空腹或過量食用，以避免刺激或不適。

小暑

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