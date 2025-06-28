未來1周很夏季 高溫悶熱+午後雷陣雨 南台灣明起水氣增

未來1周高溫悶熱、午後局部短暫雷陣雨，中央氣象署預報員陳姵安表示，尤其今明兩天是最為不穩定，午後有可能旺盛的熱對流發展，要特別留意。前往山區、溪流、河谷，特別留意天氣變化。明天開始南台灣水氣略為增加，整天有零星飄雨狀況。

陳姵安表示，今天起未來1周還是受到副熱帶高壓影響，典型的夏季天氣型態，上午多雲到晴，午後短暫雷陣雨。

今天雲量偏少，偏向高雲為主。陳姵安表示，從台灣附近的東海外海延伸到南海，是一個比較大的低壓帶，水氣還有熱帶雲簇發展旺盛。

不過，陳姵安表示，目前預報上來看，這個熱帶雲簇發展機率比較低，在它水氣比較鬆散的狀況下，台灣附近都是吹東風為主的天氣型態，因此東風從明天開始會將水氣帶到台灣附近，所以南台灣明天開始，水氣有可能會稍微增加一點，也可能有零星降雨機會。

未來1周降雨趨勢，陳姵安表示，下周三之前多雲到晴，各地會有局部短暫雷陣雨。今天雖然晴朗無雲，但是大氣還是比較偏向不穩定的狀態，所以午後雷陣雨還是有可能發展得比較旺盛一點，尤其是西半部地區和東半部山區，但是今天範圍會略為縮小一點，南部地區和其他山區有局部大雨。

陳姵安表示，明天開始南部地區和東南部地區旁邊的水氣開始增加，所以東南部恆春半島偏向局部短暫陣雨，南台灣可能有局部降雨，午後雷陣雨的範圍有可能逐漸偏向近山區和山區。明天有可能一整天的零星降雨，但是基本上影響不大，午後雷陣雨狀況還是要特別留意。

下周四、下周五風向有可能轉變，還是偏東風為主。陳姵安表示，下周四可能漸漸轉成偏向東南風到南風的天氣，將把低壓帶的水氣帶上來，南台灣水氣有可能漸漸增加。