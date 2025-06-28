加油要快！下周汽油、柴油每公升各調漲0.4元

國際油價雖因中東地緣政治緊張局勢趨緩而下跌，但中油為維持亞鄰最低價，吸收後，國內下周（6月30日零時起）汽油、柴油每公升仍各調漲0.4元，是本月漲幅最大的一次，駕駛人加油要快。

本周汽、柴油每公升小漲0.1元，下周起，則有有較大漲幅，汽油將調漲0.4元，按此漲幅，下周92無鉛汽油將漲到27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.9元。

中東戰事牽動國際油價，駕駛人擔心油價也飆漲，結果反而不漲反跌，駕駛人原以為國內油價會跟著下跌，但下周卻未出現這個結果，反而國內下周汽、柴油價格各調漲0.4元，並且是本月漲幅最大的一次，駕駛人如果必要，在下周一調漲前，快去加油，省省小錢。