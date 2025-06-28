醫學生名額「破天花板」惹議 邱泰源：堅守1300人上限

醫學生員額管制爭議再起，11個基層醫師團體昨聯合發表聲明，反對教育部今年6月核定清華、中興、中山等3校學士後醫學系，招生名額增至35名。衛福部長邱泰源今天表示，醫界表達強烈意見，站在政府立場將努力與教育部、醫界協調，台灣醫師不患寡、患不均，衛福部長久以來，立場均為「堅守醫學生1300名額上限」。

邱泰源今天出席台大醫院130周年院慶「緩和醫療病房30周年研討會」，於會前受訪。他表示，醫學生名額事涉醫學教育品質，也與維繫健康照護品質相關，不僅醫界一直很重視，衛福部多年來也用心研議，衛福部「長久堅守1300名額，現在也沒有改變，在任何溝通過程，衛福部立場都是醫學生名額上限1300人」。

中華民國基層醫療協會理事長林應然昨說，台灣醫師人力結構失衡，直美趨勢盛行，醫學生畢業直接投入醫美、不願赴偏鄉等，皆是長年未解的制度病灶。他以南韓為例指出，韓國政府當年為填補人力缺口貿然推動醫學系擴招，最終卻引爆住院醫師大規模請辭與罷工，「韓國殷鑑不遠，台灣不容重蹈覆轍。」

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，南韓於2024年推動大幅擴增醫學院招生名額，結果引發全國性住院醫師罷工潮，僅18%回任工作，反映出總量擴增並未改變冷門專科無人投入、偏鄉無人願駐困境，此一殷鑑，值得我國深思，醫師職涯選擇受限於制度誘因與工作環境，若未從健保制度改革、醫師待遇、職涯支持與區域資源再分配著手，僅憑增加人數，實難根本改善人力配置問題。

邱泰源表示，台灣醫師不患寡，患不均，衛福部將設法把現有、未來培育的醫事人力，就科別、地區做更合理分配，且以人民需求、國家發展為目標規畫，對於本次爭議，衛福部將持續溝通，但他擔任醫師公會全聯會理事長多年，台灣醫師在醫學教育、醫療訓練等，都以人民為優先，努力與政府配合，改善執業環境，台灣醫師跟韓國不一樣，「但政府也責任改善所有醫事人員執業環境」。