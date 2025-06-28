快訊

影／刺傷彩券行女店員！司機逃山區毀車滅跡「燒傷自己還多處骨折」

特教生鑑定亂「疑似生」一國多制 特師負荷沉重

韓網紅風波遭停業！澎湖「阿家生蠔」老闆暴怒原因...老闆娘全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

不喝酒無肝病竟患「巨大肝癌」 醫推測她常吃1款早餐釀禍

香港01／ 撰文／布萊恩
指1名女性患者平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟與她過去20年每天早餐幾乎都吃1種健康食物有關。圖／AI生成
指1名女性患者平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟與她過去20年每天早餐幾乎都吃1種健康食物有關。圖／AI生成

進食健康食物也要注意份量！有醫生分享病例，指1名女性患者平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟與她過去20年每天早餐幾乎都吃1種健康食物有關。肝癌（Liver Cancer）是常見的「癌症殺手」，如出現7個常見症狀，必須注意。

營養功能醫學專家、醫生劉博仁於Facebook專頁分享肝癌問題。他表示，有1名女性患者本身健康狀況良好，常日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎，但有次她因消化不良求醫檢查，驚訝發現患上肝癌，且是「巨大肝癌併發肺臟轉移」。

經詢問發現，該名患者非常喜歡吃「花生醬」，過去20多年早餐都會吃「花生醬吐司」。劉醫生推測，患者肝癌可能與長期吃被黃麴毒素污染的花生醬所致。

「花生醬」主要成份是花生，花生有「長生果」之稱，含對人體有益的不飽和脂肪酸，有助降低罹患心臟病風險。但劉醫生指出，遭污染的花生粉或花生醬、栗米等食品，可能含有致癌物「黃麴毒素」；「黃麴毒素」是國際癌症研究機構IARC表明的「一級致癌物」，與肝癌、腎臟癌、胃癌有關。

劉醫生建議，若要吃這些食品，應以「新鮮現做」為原則，而「花生愛好者」可吃「帶殼新鮮花生」，以減少受「黃麴毒素」污染機會。

留意肝癌7個常見症狀

在香港，肝癌（Liver Cancer）是「第三號癌症殺手」，僅次於肺癌及大腸癌，每年新症數目約有1,800宗，死亡人數1,500多人，當中新症個案有七成半是男性，平均發病年齡63至69歲。

根據香港醫院管理局「智友站」網頁，肝癌早期病徵並不明顯，但當腫瘤逐漸增大，病人可能出現7個症狀，必須注意。

肝癌7個常見症狀：

1.右上腹不適、腹痛

2.右肩疼痛: 肝臟腫大會刺激橫隔膜神經，而此處神經正好是連接右肩神經

3.食慾不振、體重下降、噁心和昏睡

4.上腹有硬塊

5.皮膚和眼白呈微黃、皮膚痕癢: 因膽管被腫瘤阻塞，令膽汁色素在血液積聚, 引致黃疸

6.小便呈茶色、大便呈淺灰色

7.腹部積水

延伸閱讀：

筷子不要這樣用！一家四口全患肝癌亡　專家警告：比砒霜毒68倍

20歲女常這樣喝熱水　半年後驚揭患胃癌　醫生警告這樣喝水會出事

文章授權轉載自《香港01》

腹痛 肝癌 肝炎

相關新聞

醫學生名額「破天花板」惹議 邱泰源：堅守1300人上限

醫學生員額管制爭議再起，11個基層醫師團體昨聯合發表聲明，反對教育部今年6月核定清華、中興、中山等3校學士後醫學系，招生...

不喝酒無肝病竟患「巨大肝癌」 醫推測她常吃1款早餐釀禍

進食健康食物也要注意份量！有醫生分享病例，指1名女性患者平日不喝酒，也沒有B型或C型肝炎病史，卻確診「巨大肝癌併發肺臟轉移」，原因竟與她過去20年每天早餐幾乎都吃1種健康食物有關。肝癌（Liver C

AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

衛福部推動台灣成為智慧醫療島，已設立三大人工智慧（AI）中心，盼讓智慧醫療在國內醫院落地應用。AI醫療面臨實證與給付挑戰...

冷心低壓影響恐午後大雷雨 他指下周出現颱風機會高 留意是否接近台灣

高空冷心低壓影響進入第3天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然預報資料看起來它今天會逐漸...

每劑破億 健保署曝本土研發罕病罕病基因治療申請給付

罕見疾病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為基因先天性缺陷，病童自幼開始，每隔一段時間就會經歷長達數...

晴熱午後大雷雨 吳德榮指這天有望創今年最高溫 下周後半颱風接力生成

昨天各地區最高氣溫約在36至38度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。