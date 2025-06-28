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今熱爆飆36度以上極端高溫 午後留意大雷雨

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天上午各地晴到多雲，中午過後各地山區、西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨影響機會，不排除大雷雨影響。本報資料照片
今天上午各地晴到多雲，中午過後各地山區、西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨影響機會，不排除大雷雨影響。本報資料照片

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署持續發布高溫資訊，今天白天屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、彰化縣、雲林縣、高雄市為黃色燈號。

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天台灣附近在近地面的大氣環境跟昨天相似，仍然是處在太平洋高壓勢力邊緣，受偏東至東南風影響，在高空的位置來說則會有些變化。

歐宗學表示，最主要是冷心低壓已經逐漸往西移動脫離台灣上空，但是它所帶來的不穩定環境還未完全結束，因此今天上午各地晴到多雲，中午過後各地山區、西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨影響機會，不排除大雷雨影響。戶外活動注意天氣變化，尤其在山區或溪谷河床，聽聞雷聲盡快離開空曠地區、稜線或水域等高風險地區。

而在下雨之前仍然要注意高溫，歐宗學表示，各地白天高溫普遍可達33至35度，尤其台北盆地、中南部內陸或花東縱谷地區等通風較差位置，可能出現36度以上的極端高溫。

今天紫外線也相當強烈，他說，可達過量到危險等級，即便只是短時間的外出，建議也要做好防曬，減少熱傷害的風險。戶外運動或勞力工作適當增加休息頻率，留意身體狀況，補充水分及電解質，切勿勉強。

近期大氣環境變化有限，歐宗學表示，台灣大多維持在高壓勢力的邊緣，外來移入的水氣不多，天氣變化都是熱對流雲系發展所主導，因此像這樣高溫及午後雷陣雨的夏季天氣型態還會繼續下去。

歐宗學表示，隨著水氣減少、大氣轉穩定，降雨影響的範圍及雨量在未來幾天會有減少趨勢。要有些變化出現，就得等海面上是否會有低壓擾動系統發展帶來水氣移入了。

至於近期有無颱風生成跡象？歐宗學表示，目前南海、菲律賓至關島一帶已經轉為低壓區，環境上會較有利熱帶擾動發展，從後續的預報趨勢來看，確實也會逐漸有些低壓系統發展出來，不過還很難說會在什麼位置發展、會有幾個系統，更不用說要判斷會不會接近台灣甚至帶來甚麼樣的影響，現在都還言之過早。大氣環境還有可能出現大幅變化而影響預報結果，等到確實有低壓擾動雛形生成以後再追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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