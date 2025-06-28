冷心低壓影響恐午後大雷雨 他指下周出現颱風機會高 留意是否接近台灣

高空冷心低壓影響進入第3天，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，雖然預報資料看起來它今天會逐漸減弱，並且往北移動，但是大氣仍不穩定，午後還是會有局部大雷雨發生的機會，外出仍要留意。

吳聖宇說，明天冷心低壓遠離，還是會有午後熱對流雷雨機會，不過定量降雨預報有較為減少的趨勢。

近期有無颱風生成可能？吳聖宇表示，下周要持續觀察南海到菲律賓以東季風低壓槽內系統的發展，出現熱帶低壓或颱風的機會仍高，是否接近台灣就要繼續留意，機會似乎不高，但是在情勢未明朗之前都要小心。

如果熱帶低壓或颱風不影響台灣，吳聖宇表示，午後有熱對流雷雨的天氣型態就會持續下去。不過，下周的午後雷雨應該就會比較減少，範圍也是以山區為主，並且比較偏向西半部的山區。

吳聖宇表示，值得特別注意的是，自下周一之後，一直到下周五左右，太平洋高壓西側的單體中心有更進一步西移到台灣以北、黃海到長江口一帶的趨勢。台灣進入高壓中心以南，呈現有利於高溫發生的配置。特別是在北部地區，可能要留意偏東風過山下沉後引發的極端高溫現象。

他說，下周有可能會是很熱的1周，需要持續注意。