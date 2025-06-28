晴熱午後大雷雨 吳德榮指這天有望創今年最高溫 下周後半颱風接力生成

昨天各地區最高氣溫約在36至38度，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一各地為晴午後多雲，天氣炎熱；今天北部21至36度、中部20至35度、南部21至36度、東部21至36度。

午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地偶受影響；吳德榮表示，有局部大雷雨的機率，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等，應注意氣象署發布的即時訊息。

吳德榮表示，下周二起至7月7日水氣略減少，各地晴朗、午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率。熱如盛夏、紫外線強，要注意防曬、防中暑；下周二、下周三有機率創今年高溫。

至於近期有無颱風生成可能，吳德榮表示，下周在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，大約下半周起在關島北方及琉球南方，先後有輕颱發展成形，但都向東北遠離。

吳德榮表示，歐洲系集模式（ECMWF）7月7日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的輕颱存在機率，最高則分布在琉球東方至日本東南方海面，但也僅達30%，顯示其模擬生成位置很分歧、影響台灣的機率大幅降低。

他說，美國系集模式（GEFS）亦呈現分歧如天女散花狀的模擬路徑；由於各國模式還會持續調整，應耐心觀察。