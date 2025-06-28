未來2周天氣展望 持續晴熱午後雷雨 留意熱帶擾動發展

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周環境場偏東南風，各地晴到多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。第2周受低壓帶影響，環境水氣偏多，降雨機率增加。

氣象署表示，近期南海至菲律賓東方海面有熱帶擾動生成的機會，預報不確定性大，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。