台南清晨濃霧 今高溫炎熱 午後雷陣雨開轟南部慎防大雨

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南已出現能見度不足200公尺的現象。

今天各地大多為多雲到晴，氣象署表示，東南部及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，降雨範圍會較為縮小，以山區及近山區平地的機率較高。不過，南部地區及中部以北山區仍有局部大雨發生的機率，留意午後天氣變化。

天氣炎熱，今天各地高溫普遍在31至35度，大台北地區、中南部近山區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出做好防曬並多補充水分，各地低溫約23至25度。澎湖為晴時多雲26至32度，金門為晴時多雲26至32度，馬祖為晴時多雲26至31度。

明天各地大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部以北山區並有局部大雨發生的機率。

下周一至下周三太平洋高壓增強，各地大多為晴到多雲，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周四至下周五各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨、上午及夜間南部地區亦有零星短暫陣雨。

7月5日至7日南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

近期南海至菲律賓東方海面為一大低壓帶，有利於熱帶系統發展，但其發展強度、位置及個數有較大不確定性，氣象署將持續密切觀察低壓帶中熱帶系統發展動態。