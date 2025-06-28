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衛福部8月推3新制 靜脈抗生素可在門診施打

聯合報／ 記者李青縈林琮恩／台北報導

衛福部健保署八月起，推動三項新制上路，為紓緩住院病床數以及偏鄉醫療不足等問題，近期通過「門診靜脈抗生素注射」（ＯＰＡＴ）納入給付，每年約兩萬人可從住院轉為門診治療，偏鄉遠距醫療原僅開放皮膚科、眼科等五官科適用，八月起，開放所有專科參與遠距會診。

健保署長石崇良表示，門診靜脈抗生素注射方案，主要開放肺炎、尿路感染、軟組織感染、骨髓炎、脊椎感染、敗血性關節炎、心內膜炎、術後感染、醫療器材相關感染且病情穩定者，原本需要住院施打抗生素治療，未來只需要到門診，就能施打靜脈抗生素。

石崇良說，經調整後，醫師未來可在急診開立靜脈注射處方，並以新增門診健保代碼申報。ＯＰＡＴ採包裹式計費，每次療程原則為五日，一日施打一次者給付處置費一○三一點，兩次以上為一二三四點，另有五百點個案管理費供醫院追蹤病人狀況，藥費與檢驗費另計。

健保署估算每年約廿萬人因感染症住院，若有一成可轉為門診治療，約兩萬人受惠，預期可釋放病床，省下三億多元健保支出。不過，若患者持有住院型商業保險，恐降低選擇門診治療意願，石崇良坦言，後續將與金管會、保險局協調，讓保單設計與政策目標貼近。

偏鄉遠距醫療原僅開放眼、耳、鼻、咽喉和口腔等五官科參與遠距會診，八月起開放所有專科皆可參與偏鄉遠距醫療。為了提高醫師參與偏鄉遠距醫療的意願，診察費二八六點提高到三七二點，提高約三成。另，共擬會通過學名藥鼓勵方案，首波鎖定十五種癌症化療藥品，包含乳癌、肺癌、直腸癌等，開立癌症化療學名藥處方每張將獲一百五十點獎勵，盼學名藥在癌症治療占比能提升至七成。

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