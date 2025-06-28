癌藥基金半年收載5藥品 明年拚百億元規模

為加速癌症病人用藥時程、改善健保新藥納入延遲問題，癌症新藥基金今年啟動，第一年編列五十億元，衛福部健保署長石崇良表示，明年將可擴至一百億的規模，且將視健保基金可吸納程度，基金規模還可能突破一百億，截至目前為止，癌藥基金已收載或擴大給付五款藥品，未來新收載藥物，將考量罹癌人數等三大因素。

隨著新藥新科技的發展，癌症藥物一年比一年昂貴，不少患者得賣房才能換取治療的機會，不具經濟能力的患者，只能眼看著救命藥擺在眼前，陷入看得到用不到的困境中，因此政府推動「癌藥基金」，該基金建置於健保基金之中，目前採取專款專用原則。

石崇良表示，癌藥基金的作用，是希望提升癌藥納入健保時，對健保財務影響的可預測性。由於健保是前瞻式預算，過去將新藥納入給付後，常有低估或爆量問題，且臨床也需要時間調整用藥；而癌藥基金則是採暫時性給付，預估以二到三年為原則，依其財務效益與影響，再評估納健保。

健保署參議戴雪詠表示，截至六月，癌藥基金共已收載三項新藥，包含科舒洛（Koselugo）、癌適求（Elrexfio）、特飛立（Tecvayli），並在六月擴增給付吉舒達（Keytruda）與泰聖奇（Tecentriq）兩項給付藥品。全年藥費合計近卅三億元，預計可嘉惠三千一百名病友。

石崇良表示，目前癌藥基金收載的藥物皆是採「全適應症給付」，未來收載藥品將優先考量三項標準，第一是國人癌症發生的人數，二為國際指引中的實證強度，三是治療的缺口。

石崇良說，今年癌藥基金雖為五十億元，但賴清德總統已承諾癌藥基金，將是「用多少補多少」，明年規模一定會突破一百億，未來規模勢必會愈來愈大，不過也要視健保基金吸納能力而定，包括安全準備金是否充足、保費是否有調整空間等，但明年癌藥基金一定可達百億元。