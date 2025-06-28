解急診壅塞 遠距輕症急診擬下半年上路

民眾因夜間、假日診所及醫院門診關診，有醫療需求時只好往急診跑，「把急診當門診看」成為常態。衛福部健保署研議開放「急門診暨遠距服務」，由基層診所開設「輕症急診」，屆時民眾將重啟類似疫情取藥模式，遠距看診後持電子處方箋直接至藥局領藥，預計今年下半年上路。

改善急診壅塞，衛福部擬開設輕症急診，以及運用ＡＩ協助急診優化檢傷分類等。衛福部健保署長石崇良說，一到春節或是節慶連假，常是急診醫護人員的噩夢，因基層診所以及醫院門診未在假日開設，民眾只好往急診跑，為改善現況，已與基層診所討論，以遠距看診的方式，委由基層診所開設假日的「輕症急診」，開設時間初步規畫為夜間廿三時至早晨七時，以及國定假日全天。

同步，衛福部規畫以ＡＩ的方式紓緩急診壅塞，衛福部科技處長李建璋說，智慧醫療可用於優化急診檢傷分類，病歷寫作工具則可用聊天機器人，在病人等候就診的一、二小時內，完成病史詢問，節省看診時間；口述病歷可減少看完診後，護理師撰寫病歷時間，提升交班效率。最重要的是，智慧醫療可用於預測哪些病人可「優先出院」，讓醫師更勇於決策，不必擔心病人回家後過世，須擔負重責，對病人來說，有雙重確認能較安心出院。

院內心跳停止（ＩＨＣＡ）是醫院內常見情況，住院病人病況變化，在醫院內心跳停止需要急救。李建璋曾在台大醫院開發一項ＩＨＣＡ預測系統，藉神經網絡演算法，分析病人的心跳情況，在六小時前預測病人猝死的準確度高達百分之九十五，十二小時前預測猝死準確度達百分之八十五，且可藉由系統分析猝死原因，包括舒張壓下降、收縮壓下降或血氧下降等，除提供數據外，可讓醫師知道可能致病原因，幫助解決問題，且比起聘僱一位護理師廿四小時監測病人更有效率。