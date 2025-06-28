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新冠疫苗不再全民公費接種 10月起僅限10類人
全民公費接種新冠疫苗的時代，即將結束。衛福部疾管署昨修改新冠疫苗建議接種對象，摒除六至四十九歲健康成人，今年十月起，僅提供十類高風險族群公費接種，而今年新冠疫苗接種株選定為「LP.8.1」，流感疫苗與新冠疫苗同步於今年十月開打。
衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，衛福部日前決議，參考世界衛生組織（ＷＨＯ）與各國選株建議，今年選定LP.8.1為主要接種株，另備有病毒株為JN.1的Novavax疫苗，作為不適合接種mRNA疫苗者使用。
羅一鈞表示，今年新冠疫苗公費對象調整為十類族群，分別為六十五歲以上，五十五至六十四歲原住民，長照機構住民與工作人員，孕婦，醫事及防疫人員，托育從業人員，六個月內嬰兒之父母，六個月至未滿六歲幼兒，高風險族群如慢性病、結核、失能等，以及五十至六十四歲無高風險成人。
今年新冠疫苗將於十月一日與流感疫苗同步開打，並分兩階段施打，其中五十至六十四歲無高風險成人為第二階段、十一月起，其餘對象十月接種。新冠LP.8.1疫苗預計採購莫德納二七七萬劑，以及Novavax JN.1疫苗卅萬劑，疫苗將視狀況擴大至滿六個月以上尚未接種者，直到用罄為止。
據統計，國內目前庫存JN.1疫苗約二八八萬劑，將供民眾接種至九月卅日為止，建議不符新制公費資格者可於九月底前接種。至於自費疫苗，將評估引進莫德納LP.8.1疫苗；由於Novavax因尚未取得藥證，僅能專案進口，無法自費。
今年五月爆發一波新冠疫情，即將不再被列入公費施打對象的六到四十九歲民眾，是否建議屆時自費施打？羅一鈞表示，將與專家討論，不過以現行國際建議，若健康成人或兒童有其需求，可與先醫師討論是否自費接種。
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