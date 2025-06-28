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反對醫學生增額 基層醫槓教育部

聯合報／ 記者李青縈許維寧林琮恩郭韋綺余采瀅黃羿馨／連線報導
醫學生員額爭議再起，清大、中興、中山三校被各自核定卅五名醫學系招生名額，遭批評突破一三○○名的醫學生總額上限。圖／聯合報系資料照片
醫學生員額爭議再起，清大、中興、中山三校被各自核定卅五名醫學系招生名額，遭批評突破一三○○名的醫學生總額上限。圖／聯合報系資料照片

醫學生員額管制爭議再起，十一個基層醫師團體昨聯合發表聲明，反對教育部今年六月核定清華、中興、中山等三校的學士後醫學系，招生名額增至卅五名，形同打破長年以來衛福部設下的一三○○人的總額上限。教育部昨回應，過去並未全部釋出一三○○名的名額，即使增加三校招生名額，也未突破上限。

由台北市、新北市、基隆市等地方醫師公會以及家庭醫學會、基層醫療協會、基層醫師協會、診所協會全國聯合會等十一個團體，昨共同發表聯合聲明，批評教育部未與各方協商，同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等三校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額從原本的廿二名增至為卅五名，此舉已超過衛福部設下的一三○○名醫學生員額的上限。

中華民國基層醫療協會理事長林應然表示，三校招生名額增加，再加上僑生、持國外醫學生學歷、國防醫學系學生等，每年醫學生的供給量已逼近一六○○人，對醫療體系將產生重大影響，並強調台灣現在的醫療人力是「不患寡而患不均」，醫學生畢業後多投身醫美，偏鄉醫療始終缺人，南韓過去也曾為補人力而擴大招生，最終引發住院醫師集體罷工，台灣不應重蹈覆轍。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，清華、中興、中山等三校，當年是以「重點科別培育公費醫師制度計畫」申請設系，但該計畫今年結束，三校招生名額將歸零，教育部今年二月曾就招生議題與衛福部討論，當時表明只要不要超過一三○○員額，教育部的調整皆表示尊重，倘若執意要超過總額，依舊也只能尊重。

今年六月，教育部將三校的公費生名額，改為自費一般生，以總額一三○○人的前提計算，三校增加的一○五人的名額，勢必要從他校的員額中挪移，但卻不見他校招生名額有所刪減。

衛福部醫事司長劉越萍說，不曉得教育部如何在不突破總額的情況下，增一○五名員額，簡直是變魔術。衛福部長邱泰源說，若教育部打破總額，將致函溝通。

一名大學知情人士指出，醫事人員總量管制，大學醫學系招生名額皆需衛福部首肯，衛福部不可能不知情，這是大學皆知的事。

教育部回應，考量到三校已投入師資、課程、設備，且學生還在就學，三所學士後醫學系名額，是在未逾越一三○○員額下，並與衛福部達成共識，才核給各卅五個名額，預計一一五學年招生。而清華、中興以及中山大學三校回應，皆依規定辦理招生。

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