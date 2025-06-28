聽新聞
0:00 / 0:00

重現5大經典場景！千坪哆啦A夢展 今起萌翻華山

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。記者林俊良／攝影
由聯合數位文創主辦，並由 AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的《100%哆啦 A 夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站》6月28日起在台北華山東2館四連棟盛大開展。記者林俊良／攝影

由聯合數位文創主辦，並由AllRightsReserved 在 Fujiko Pro 協力下創作的「100%哆啦A夢&FRIENDS 巡迴特展 台北站」，今起於台北華山盛大開展。藤子‧Ｆ‧不二雄的二女兒、現任藤子工作室社長勝又日子昨現身特展，期待民眾一起感受哆啦Ａ夢的魅力。

展覽占地近千坪，包括首次登場的秘密道具「100%朋友召喚鈴」、經典巨幅漫畫場景、十二米高哆啦Ａ夢等。

購票詳情可上udn售票網https://pse.is/7pfyng

文創 哆啦A夢

延伸閱讀

影／100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 明起萌翻華山

100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展 6/28起萌翻華山

你看的小叮噹其實是台灣人畫的？70年代未授權 本土漫畫家曾代打創作！

華山「愛老人童話運動會」義工讓長輩化身童話故事主角

相關新聞

國旅推不動？房價高、缺特色成主因 業者拚宣傳引客

台灣政府近年致力於振興國內旅遊，但民眾出遊意願始終未見大幅提升。旅遊業者指出，台灣國旅面臨住宿價格偏高、景點吸引力不足、...

年輕醫師只把服務偏鄉當義務 醫界：若增員額無法留人

11醫事團體聯合聲明反對教育部擴招醫學生，突破醫學生1300人的總額天花板，事件起因之一，被質疑是衛福部為補足偏鄉人力「...

AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

衛福部推動台灣成為智慧醫療島，已設立三大人工智慧（AI）中心，盼讓智慧醫療在國內醫院落地應用。AI醫療面臨實證與給付挑戰...

每劑破億 健保署曝本土研發罕病罕病基因治療申請給付

罕見疾病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為基因先天性缺陷，病童自幼開始，每隔一段時間就會經歷長達數...

陽光基金會：近4成燒燙傷來自職災 籲雇主落實預防教育

暑假是打工旺季，也是畢業生投入職場的季節。陽光基金會指出，根據近3年服務統計，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中...

近8成碳費徵收企業提自主減量計畫 環境部：6月30日截止

碳費制度今年上路，徵收對象預估涵蓋252家企業（（共464家工廠），企業須於115年5月依今年排放量申報繳納碳費。環境部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。