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觀光業者批新署長：旅客量縮價跌產業恐崩盤

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

交通部觀光署長陳玉秀昨表示，國旅不能再靠補助，更強調國際旅客不應該只有量（旅遊人次）當作ＫＰＩ，引發旅遊業者討論。有業者直言，國旅已兩年沒補助，這兩年來，政府完全沒作為，還找藉口；還有業者直指，陳玉秀發言過於理想性，不講還好，一講更顯得外行。

國旅業者表示，疫情期間國旅有補助，但這兩年來政府針對國旅已經沒有任何補助，只有補助外國人來台灣旅遊，但是成績也不盡理想。一方面是因為國內外經濟局面不定，另一方面，玩日本、東南亞都比玩台灣便宜，外國人為什麼要來？

一位旅遊業者表示，新任觀光署長顯然過於理想化，知道結構有問題，所以先說不看人數，根本是在打「預防針」，問題是全世界沒看過哪個國家旅遊人數一直衰退狀況下，產值會再創新高。因為人數跟產值為正相關，新任署長若有本事說兩者要脫勾，就要重視人均單位產值，如果量縮價跌則產業就崩盤，若要重質不重量，就要讓單位人均消費變高，總產值增加。

旅行社聯保聯誼會會長朱永達分析，這兩年國旅不好的原因，包括去年花蓮大地震、賴清德總統上任後國內景氣環境、川普關稅影響等，截至目前為止，國內的公司旅遊幾乎是停擺狀態。

全國旅行商業公會聯合會理事長吳盈良表示，目前兩岸關係緊張，陸客來台量體停滯不前，但仍可從其他國家著手。增加人流絕對是關鍵，且「補助」與「宣傳」應雙管齊下。

全國旅行商業公會聯合會榮譽理事長蕭博仁則認為，台灣景點在造景、活動多樣性上仍有進步空間，吃的不錯，但住與玩的部分確實還需加強。

陸客 觀光署 國旅

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