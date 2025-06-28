聽新聞
0:00 / 0:00

7月徵文主題 謝謝你留下來陪我

聯合報／ 本報訊

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了身為失智症家屬的點滴，展現她對失智者努力對抗記憶模糊的理解與心疼。

「健康你我他」與「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁，誠摯邀請照顧者踴躍來信，分享失智者生命中動人的時刻。作品刊登後，將從中選出五位照顧者，與林靜芸醫師一起共進午茶，面對面交流照顧經驗，互相打氣。

7月15日截稿，作品400字至1200字，投稿請附照片（JPG檔至少1M），勿提供網路圖片，稿件選刊於健康版及「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁。

●稿件請寄電子郵件：health@udngroup.com，郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

林靜芸 林芳郁 整形 失智症 台大醫院

延伸閱讀

林芳郁失智新書有感 陳文茜向重症醫護致敬：謝謝你們為我們留下來

台大醫學系第二屆好友們許願 林芳郁能出席50年同學會

林芳郁罹失智症妻子林靜芸出書 發揮長照光明面

謝謝你留下來陪我／林靜芸曾懷疑林芳郁被外星人入侵！

相關新聞

國旅推不動？房價高、缺特色成主因 業者拚宣傳引客

台灣政府近年致力於振興國內旅遊，但民眾出遊意願始終未見大幅提升。旅遊業者指出，台灣國旅面臨住宿價格偏高、景點吸引力不足、...

年輕醫師只把服務偏鄉當義務 醫界：若增員額無法留人

11醫事團體聯合聲明反對教育部擴招醫學生，突破醫學生1300人的總額天花板，事件起因之一，被質疑是衛福部為補足偏鄉人力「...

AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

衛福部推動台灣成為智慧醫療島，已設立三大人工智慧（AI）中心，盼讓智慧醫療在國內醫院落地應用。AI醫療面臨實證與給付挑戰...

每劑破億 健保署曝本土研發罕病罕病基因治療申請給付

罕見疾病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」為基因先天性缺陷，病童自幼開始，每隔一段時間就會經歷長達數...

陽光基金會：近4成燒燙傷來自職災 籲雇主落實預防教育

暑假是打工旺季，也是畢業生投入職場的季節。陽光基金會指出，根據近3年服務統計，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中...

近8成碳費徵收企業提自主減量計畫 環境部：6月30日截止

碳費制度今年上路，徵收對象預估涵蓋252家企業（（共464家工廠），企業須於115年5月依今年排放量申報繳納碳費。環境部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。