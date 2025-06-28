7月徵文主題 謝謝你留下來陪我

整形外科醫師林靜芸在新書「謝謝你留下來陪我」中，溫柔揭露她與罹患失智症的丈夫、台大醫院前院長林芳郁的故事。書中真摯記錄了身為失智症家屬的點滴，展現她對失智者努力對抗記憶模糊的理解與心疼。

「健康你我他」與「失智・時空記憶的旅人」粉絲專頁，誠摯邀請照顧者踴躍來信，分享失智者生命中動人的時刻。作品刊登後，將從中選出五位照顧者，與林靜芸醫師一起共進午茶，面對面交流照顧經驗，互相打氣。

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