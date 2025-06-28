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健康你我他／隔離病房陪病 專屬群組協助
2023年疫情時期，家母因COVID-19在家中昏迷，緊急通報救護車送至醫院治療，身為女兒的我，在當時已確診過，得以一同陪病入院協助照護。
記得在急診處焦急等待適合的病房，而被通知到入住時已是晚上10點。護理師告知：一入院就無法離開病房，餐食及需要採買的生活用品，必須透過院內服務處理。
第一次就這麼突如其來的被隔離，還來不及思考該準備些什麼，護理師馬上就提供病房樓層的專屬LINE群組，並提供餅乾及牛奶，供隔日早餐使用。接著開始教學陪病家屬，按照時間點回報體溫，讓家屬的疑問可以得到解答。
原以為陪病很簡單的我，沒想到卻是一大挑戰。在隔離病房的環境，光是換病服就需要一番功夫完成，還要注意點滴流向、尿袋的狀況，定時在LINE群組內回報，還好經過治療，隔日家母已從昏迷中恢復意識，為了要持續治療，安撫家母的情緒，恰好帶了筆電一同入院，可以在狀況良好時追劇、看新聞，也算是為家屬有個緩衝的休息時間。
透過這次經驗，下次有需要時，就可以有更完善的事前準備。
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