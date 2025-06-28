愛肝達人站／六分鐘護一生，三分鐘護「半生」？上半身？下半身？

「六分鐘護一生」這句話，幾乎是台灣婦女的集體記憶。當年子宮頸癌高發，讓不少女士們聞癌色變。但只要花個六分鐘做抹片檢查，就可以早期發現、早期治療，避免悲劇，真是「一個念頭、幾分鐘時間、換來一條命」的最佳寫照！

隨著醫療進步、政府與民間大力宣導，子宮頸癌的病人愈來愈少，令人欣慰。但另一方面，以前號稱是「西方人的病」─子宮內膜癌，竟然悄悄在台灣盛行起來。以前婦產科老師還說「這個東方人少見，不用記」，想不到西風東漸，台灣婦女身受其害者與日俱增。

近幾年，癌症排行榜早就換了一輪。以前乳癌、肺癌、大腸癌這些聽起來像是遙遠的新聞標題，現在卻可能發生在我們朋友、家人，甚至自己身上。背後原因很多，像空氣汙染、飲食西化、環境毒素等都是可能的隱形殺手。

要改善環境不容易，但改變自己，搶救自己的健康與生命就容易多了！

「六分鐘護一生！」如果你沒有六分鐘，那就來個三分鐘護「半身」計畫。

【護上半身】肺與乳房

躺上冷氣房的檢查台，做低劑量電腦斷層（LDCT)，屁股都還沒坐熱，肺部的影像就跑出來了。不用打針、不用吞藥，不到三分鐘就知道肺部有沒有偷偷長了壞東西。

近年肺癌成為新國病，有家族史，有抽菸者，長期暴露空汙環境者，一定要定期檢查。可怕的是，肺癌不長眼睛，許多人包括不少女性朋友，沒有以上風險因子，也不幸中獎。因此，年過四十，體檢項目一定要把這項檢查納入，以防萬一。

至於女士們，乳房不幸長了壞東西，是最大的噩夢。如何早期發現，更形重要。

檢查乳房有沒有腫瘤，當然可以靠自摸，但摸得到時都太大了。最好的方法就是請醫師用超音波在您胸部輕輕一掃，就能早期發現乳房腫瘤，及早去除，以免不幸。

【護中半身】肝膽胰腎

醫師拿起探頭在你肚子上滑一滑，就能掃出脂肪肝、肝癌、膽結石、胰臟腫瘤、腎腫瘤等惡兆，三分鐘快掃，比喝手搖飲還快！

中半身的檢查，對中年以上國人而言特別重要。因為肝臟等內部臟器裡面沒有痛覺神經，因此等到您肚子痛了、皮膚黃了、人瘦了再去求診做超音波，通常腫瘤都很大了，不易治療。尤其有B、C肝的人更是要半年找醫師「超」一次，以策安全。

【護下半身】子宮與卵巢

婦產科醫師拿出內診超音波探頭，深入瞭解子宮內膜是否增厚，有無內膜癌或其他病變。還能順便看看卵巢有沒有長出不速之客，一舉兩得！

對於中年以上、出現不規則出血或停經後出血的女性朋友，這幾分鐘的檢查可能是關鍵的保命時機。

總結：

六分鐘可以護一生，三分鐘也能守半生。上半身顧肺乳，中半身顧肝腎，下半身顧子宮。這樣的「三分護半身」加起來，其實就是「六分鐘護一生」的進階版！

讓我們從今天開始，把寶貴的幾分鐘留給醫師，把錢財留給老婆，把健康留給自己，過著幸福快樂的日子。現在開始，護一生，不嫌晚！

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