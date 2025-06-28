院長講堂／ 從診間到戰火前線 新竹馬偕兒醫院長楊俊仁不忘醫療傳承使命

新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁行醫逾30年，始終堅信「醫療不只是工作，而是一種責任與使命」。無論是診間聆聽病童家屬的焦慮與盼望，或是在戰火中堅持義診的身影，他都用生命實踐醫者之道。

楊俊仁受幼時電視劇中醫師在生死關頭帶來希望的啟發，埋下從醫的種子。「那份幫助他人的渴望，從未離開過我」。他在台大醫學系求學時，選擇當小兒科醫師。「看到孩子康復、家長充滿感激的眼神，我不只是在治療一個病，更是在為孩子往後的人生鋪路，那份成就感是非常真實而深刻的」。

專精於兒童腸胃肝膽、腸胃道疾病機轉研究的楊俊仁，與馬偕兒童醫院實驗室團隊合作，透過動物實驗探索益生菌、維生素D等對脂肪肝與腸黏膜炎修復的潛力的論文，更獲選為2022年全球頂尖2%科學家。

不過，他認為，教育比研究更重要，「醫學專業需要傳承，我們的責任是培養比自己更優秀的醫學生」。他引用李宏昌院長所言：「醫學中心醫師過的是胡椒鹽人生，胡是服務、椒是教學、鹽是研究。」是對行醫角色的最佳詮釋。

楊俊仁去年赴烏克蘭義診，住的飯店被無人機炸彈擊中。圖／新竹馬偕兒醫提供

醫療陪伴 創傷反應後體悟

楊俊仁曾經多次參與海外義診，走訪過柬埔寨、緬甸、吉里巴斯與烏克蘭。去年他隨馬偕醫療團赴烏克蘭，至今仍是他行醫生涯中最難忘的義診，70多名醫師自願參加，有一天義診團住的飯店被無人機空襲，「隔壁房間天花板炸開、玻璃全毀，若不是警報響起，眾人及時進入防空洞，後果不堪設想。」儘管無人傷亡，但他坦言仍出現短暫的創傷反應，「聽到較大聲響時，還是會緊張」。

這段經歷，讓楊俊仁對「醫療」有更深感悟。「醫療，是陪伴，是不放棄，即使身處戰火，也願意靠近那些最需要幫助的人」。後來台灣仍持續提供烏克蘭接待計畫，讓烏克蘭骨科、外科、燙傷科等醫師到台北馬偕受訓一個月，回國後能在第一線實踐。

咖啡紓壓 維持良好的睡眠

談到養生，楊俊仁並沒有特別嚴格控制飲食，認為維持健康最關鍵的兩件事，就是良好的睡眠與規律的運動，即使工作再忙，也會設法讓身體獲得休息的機會。「睡得好，身體自然就會有修復的能力，這對身心健康都非常重要」。

楊俊仁對飲食沒有特別嚴格的養生堅持，但一定要喝上一杯咖啡，這個小小儀式開啟每天工作節奏，並有紓壓的感覺。

如今身兼院長，楊俊仁不只關心醫療品質，更想營造一個「有溫度」、「有使命感」的醫療場域。他相信，「行醫不只是治癒疾病，更是陪伴病童與家庭走過生命中最脆弱的時刻」。

新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁行醫逾30年，始終堅信「醫療不只是工作，而是一種責任與使命」。記者黃羿馨／攝影

楊俊仁

●年齡：60歲

●專長：兒童胃腸肝膽學、嬰兒營養學、一般兒科學、腹部超音波、消化道內視鏡

●現職：新竹市立馬偕兒童醫院院長、新竹馬偕紀念醫院副院長、馬偕兒童紀念醫院兒童胃腸科資深主治醫師

●學歷：國立台灣大學醫學士、國立臺北科技大學生化及生醫工程博士、哈佛大學醫學院小兒腸胃科和營養學進修

●經歷：馬偕兒童醫院小兒科部副主任、馬偕醫學院醫學系小兒科學科主任、獲選美國史丹福大學2022年全球頂尖2%科學家、台灣小兒消化醫學會理事長、台灣兒科醫學會副秘書長、台灣兒科醫學會兒科消化學次專科委員會主任委員、美國波士頓兒童醫院、麻省綜合醫院臨床研究醫師

給病人的一句話：

父母不用太擔心小孩生病，小孩在成長過程中會經歷大大小小的風浪、甚至挫折，生病只是其中一環，能預防的先預防，要抱著平常心看待。