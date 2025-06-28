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能登半島震災廁所停用 攜帶式馬桶派上用場

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導

「台灣也常有地震，要考慮推廣防災廁所。」日本廁所協會理事高橋未樹子昨天在「台日廁所趨勢交流研討會」中，分享去年1月能登半島大地震時，要不是有攜帶式馬桶，上千災民的如廁問題將是一大災難。

日本石川縣的能登半島2024年元旦發生規模7.6強震，造成470人死亡，不少建築物倒塌，還引發海嘯，是日本近十年來傷亡最慘重的的地震。當初土石流、道路破碎的畫面，也讓居民至今心有餘悸。

高橋未樹子說，當時很多廁所的化糞池因土壤液化而損壞，公廁被迫關閉，部分公廁也因海嘯變得泥濘不堪而無法使用，但上千名災民集中在避難所，如廁就是個大難題。根據防災規則，發生規模7以上的大地震，政府會配送臨時（流動）廁所到災區，但通常因為道路中斷等變數，以致要三天才能送達，能登半島災區甚至等了一周才來，此時「攜帶式馬桶」就能派上用場。

攜帶式馬桶是一個塑膠袋和凝固劑的組合，她說，只要找到坐式馬桶套上這種塑膠袋，如廁後加入凝固劑，就可打包丟棄。現在日本推廣居家防災包要放入攜帶式馬桶，但據調查結果，超過一半的防災包都儲備飲用水，但有攜帶式馬桶的人只有兩成。

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生說，日本的廁所經驗值得借鏡，包含有防災韌性的攜帶式馬桶，以及靠全坐式廁所實現共融、無障礙及有效率的清潔，現正是啟動社會溝通的契機。

馬桶

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