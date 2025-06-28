蹲式改坐式馬桶 環境部允自建公廁先行

民間倡議公廁蹲式馬桶改坐式，以因應超高齡社會及清潔需要，中央與地方都有正面回應。環境部及台北市府環保局均表示，自有公廁在新建或改建時，一律採全坐式馬桶，相關公部門管理的公廁，也由「特色公廁」補助計畫扭轉蹲、坐比，把蹲式廁所減到最少。

目前並無法規要求公廁廁間的蹲、坐比，只有內政部國土署16年前委外編寫的「公共建築物衛生設備設計手冊」，原則建議坐式與蹲式廁間為2比3，但無強制力。內政部國土署表示，今年底前會再發包委外修訂手冊，扭轉坐蹲比，迎合老化社會的無障礙需求。

環境部昨與大安森林公園之友基金會、台灣衛浴文化協會舉辦「台日廁所趨勢交流研討會」，環境部次長沈志修分享自身經驗，他說，有次和年邁的母親外出用餐，到了餐廳才發現是蹲式廁所，母親根本無法上廁所，只好把菜全打包回家吃，這次經驗之後，深深體會公廁要為長者及行動不便者多考慮。

沈志修認同公廁設計要與人口老化現象與時俱進，但民調結果發現，仍有一半以上民眾用公廁時選擇蹲式，接下來要和民眾溝通「坐式也很乾淨」，並提出配套作法讓民眾有信心，包含打掃廁所要改為乾式清潔，在廁間提供簡單的工具，讓使用者用後清潔，用乾淨的原貌款待下一位使用者。

環境部環管署表示，目前除推動優質公廁，也透過「特色公廁」補助計畫，鼓勵受補助機關新建及改建公廁盡量採全坐式設計。另外，環境部自建自管的公廁，也一律採全坐式。北市環保局科長林鈺惠也說，該局自建的公廁也不再蓋蹲式馬桶。

國土署建管組組長陳威成表示，因應社會發展與民眾對公廁品質的期望提升，年底前會發包委託專業團體，根據國際趨勢及國內需求綜合檢討「公共建築物衛生設備設計手冊」，調整坐、蹲廁間比率，至於是否改採全坐式，就讓專家研議，包含永續管理、防災韌性性需求也可一併考量。

日本廁所協會會長山本耕平說，二、三十年前日本公廁的使用者民意也有蹲、坐之爭，但如今既不生產、新建物也不再用蹲式馬桶，全坐式廁所是未來趨勢，它是無障礙環境的一環，讓長者更願意多走出來，同時也更省水、節省廁間的空間；反觀蹲式馬桶容易髒，靠水沖洗的濕式清潔，較易傳播病菌。