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蹲式改坐式馬桶 環境部允自建公廁先行

聯合報／ 記者鄭朝陽／台北報導
環境部昨邀日本廁所專家與大安森林公園之友基金會等民團舉行研討會，針對提高公廁坐式廁間等議題，聽取日本經驗。記者鄭朝陽／攝影
環境部昨邀日本廁所專家與大安森林公園之友基金會等民團舉行研討會，針對提高公廁坐式廁間等議題，聽取日本經驗。記者鄭朝陽／攝影

民間倡議公廁蹲式馬桶改坐式，以因應超高齡社會及清潔需要，中央與地方都有正面回應。環境部及台北市府環保局均表示，自有公廁在新建或改建時，一律採全坐式馬桶，相關公部門管理的公廁，也由「特色公廁」補助計畫扭轉蹲、坐比，把蹲式廁所減到最少。

目前並無法規要求公廁廁間的蹲、坐比，只有內政部國土署16年前委外編寫的「公共建築物衛生設備設計手冊」，原則建議坐式與蹲式廁間為2比3，但無強制力。內政部國土署表示，今年底前會再發包委外修訂手冊，扭轉坐蹲比，迎合老化社會的無障礙需求。

環境部昨與大安森林公園之友基金會、台灣衛浴文化協會舉辦「台日廁所趨勢交流研討會」，環境部次長沈志修分享自身經驗，他說，有次和年邁的母親外出用餐，到了餐廳才發現是蹲式廁所，母親根本無法上廁所，只好把菜全打包回家吃，這次經驗之後，深深體會公廁要為長者及行動不便者多考慮。

沈志修認同公廁設計要與人口老化現象與時俱進，但民調結果發現，仍有一半以上民眾用公廁時選擇蹲式，接下來要和民眾溝通「坐式也很乾淨」，並提出配套作法讓民眾有信心，包含打掃廁所要改為乾式清潔，在廁間提供簡單的工具，讓使用者用後清潔，用乾淨的原貌款待下一位使用者。

環境部環管署表示，目前除推動優質公廁，也透過「特色公廁」補助計畫，鼓勵受補助機關新建及改建公廁盡量採全坐式設計。另外，環境部自建自管的公廁，也一律採全坐式。北市環保局科長林鈺惠也說，該局自建的公廁也不再蓋蹲式馬桶。

國土署建管組組長陳威成表示，因應社會發展與民眾對公廁品質的期望提升，年底前會發包委託專業團體，根據國際趨勢及國內需求綜合檢討「公共建築物衛生設備設計手冊」，調整坐、蹲廁間比率，至於是否改採全坐式，就讓專家研議，包含永續管理、防災韌性性需求也可一併考量。

日本廁所協會會長山本耕平說，二、三十年前日本公廁的使用者民意也有蹲、坐之爭，但如今既不生產、新建物也不再用蹲式馬桶，全坐式廁所是未來趨勢，它是無障礙環境的一環，讓長者更願意多走出來，同時也更省水、節省廁間的空間；反觀蹲式馬桶容易髒，靠水沖洗的濕式清潔，較易傳播病菌。

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