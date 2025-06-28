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醫病之間／婦血尿以為結石 驗出膀胱癌

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡說明，婦人不菸不酒卻罹患膀胱癌。記者游振昇／攝影
大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡說明，婦人不菸不酒卻罹患膀胱癌。記者游振昇／攝影

台中60多歲婦人血尿，原以為是腎結石，到泌尿科檢查，醫師問診得知，婦人水喝多，也沒有憋尿，上廁所也正常，不該有結石，進一步檢驗，確診她罹患膀胱癌，後續進行化療治療，還好發現早，否則可能要切除膀胱。

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，這名患者到醫院健檢，顯微鏡驗出尿液中有血絲，但是平時尿液看不出異狀，進一步到泌尿科追蹤，一開始他認為可能是結石造成，因臨床上顯微鏡血尿，九成都是結石引起。

黃品叡詢問，得知婦人務農，開水喝得多、也沒有憋尿，生活習慣良好，不喝酒也不抽菸，推斷血尿可能有其他原因，進一步以膀胱鏡、電腦斷層檢查，發現膀胱有0.1公的腫瘤，切片化驗，確診罹患膀胱原位癌，後續進行化療。

黃品叡說，還好病情發現早，癌細胞只限於膀胱內壁，未侵犯到膀胱肌肉層或更深層組織，給予膀胱灌藥治療，5年存活率可達95%以上。

他說，膀胱癌分尿路上皮癌、鱗狀細胞癌和腺癌，尿路上皮癌臨床上最常見。膀胱癌最典型症狀便是血尿，但是早期膀胱癌沒有明顯症狀，出現明顯血尿、排尿疼痛、尿路感染等症狀時，病情可能都趨於嚴重，因此易被忽視，由於膀胱癌治療後還有3成復發機率，需每半年固定追蹤。

黃品叡提醒，預防膀胱癌，除了良好的生活習慣，也要多攝取蔬菜水果，定期健康檢查，尤其夏天天氣炎熱，更要多喝水，少喝含糖飲料，不要憋尿，才能遠離罹癌因子。

腎結石 癌症

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