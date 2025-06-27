年輕醫師只把服務偏鄉當義務 醫界：若增員額無法留人

11醫事團體聯合聲明反對教育部擴招醫學生，突破醫學生1300人的總額天花板，事件起因之一，被質疑是衛福部為補足偏鄉人力「公費生計畫」不續辦而起。支援台東縣偏鄉大武衛生所10年以上，高醫附醫前院長侯明鋒說，國內醫師不患寡、患不均，增加員額絕非解決偏鄉醫療方式，應透過制度輔導，才能為偏鄉留人。

由台北市、新北市、基隆市等地方醫師公會以及家庭醫學會、基層醫療協會、基層醫師協會、診所協會全國聯合會等11個團體，昨共同發表聯合聲明，批評教育部未與各方協商，同意當初以公費生名額設系的清華、中興、中山等三校學士後醫學系，從公費生改為自費一般生，且招生名額從原本的22名增至為35名，此舉已超過衛福部設下的1300名醫學生員額的上限。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，清華、中興、中山等三校，當年是以「重點科別培育公費醫師制度計畫」申請設系，但該計畫今年結束，三校招生名額將歸零，教育部今年二月曾就招生議題與衛福部討論，當時表明只要不要超過1300員額，教育部的調整皆表示尊重。

重點科別培育公費醫師制度計畫是從105年開始開辦，在此計畫之前，台灣設有「公費醫師培育制度」，從民國64年起開始施行，至民國98年停招，礙於近年偏鄉醫療不足等，才重啟計畫，而該計畫礙於經費不足，今年起停止。

侯明鋒說，許多公費醫學生，考取公費資格「只是想當醫師，而非想要服務偏鄉」，加上一輩子在都市生活，不了解偏鄉需求，難激發服務偏鄉的志趣，某次他至某偏鄉衛生所探訪時，當地年輕公費生衛生所主任竟說，「你先別打擾我，我趕快把病人看完要回台北，明天還要幫老師開刀。」對部分公費生，服務偏鄉「只是義務」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，如果教育部真的核定打破醫學生員額，這是非常不智的做法，台灣醫師人力、數量並無明顯短缺，「挑戰來自區域與科別間嚴重失衡」，偏鄉醫師匱乏、冷門科別乏人問津，反觀都會地區醫療機構人力相對集中，「以量補質掩蓋分配失調，只會加劇內部競爭與資源浪費。」

侯明鋒建議，應改善醫學生教育制度，讓醫學生跟著「不強調開業賺錢」醫學中心前輩學習，年輕醫師才不會剛畢業就走上開業之路，至醫美診所等任職，同時落實區域聯防，由政府鼓勵醫學院醫學中心至偏鄉服務，形成偏鄉醫療後盾，例如高醫大服務台東大武衛生所，迄今有15位醫師輪班在當地服務，包含5位教授級醫師。