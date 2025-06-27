大樂透頭獎連8槓 下期獎金上看2.7億元

中央社／ 台北27日電
大樂透頭獎連8槓，下期獎金上看2.7億元。示意圖／本報資料照片
大樂透頭獎連8槓，下期獎金上看2.7億元。示意圖／本報資料照片

大樂透第114065期今晚開獎。中獎號碼為08、04、09、14、39、21，特別號37；派彩結果，頭獎槓龜，連8槓，下期（7月1日）預估銷售新台幣1.45至1.55億元，頭獎金額上看2.7億元。

貳獎3注中獎，各得獎金82萬8688元。

大樂透加開7組100萬獎項開出情形，7組中開出1組，總中獎注數為1注，1組為單注中獎，本期尚有6組100萬獎項未開出，將於次期（7月1日）繼續加開。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣 大樂透

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