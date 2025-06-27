台灣電影「人」入選斯洛伐克影展 展現詩意影像魅力

台灣電影短片「人」入選斯洛伐克藝術電影節，以細膩的敘事語言與詩意的影像風格，受到國際觀眾矚目。導演郭嘉豪表示，希望台灣電影界能多給年輕創作者機會，讓更多有才華的聲音被聽見。

台灣新銳導演郭嘉豪執導的電影短片「人」，入選第31屆斯洛伐克藝術電影節（IFF Art Film Košice），並於25日在「Sunlight Through Clouds: ContemporaryChinese Cinema」單元中舉行首映。

「人」為該影展今年唯一入選的台灣導演作品，以其細膩獨到的敘事語言與詩意的影像風格，廣受國際觀眾矚目。

郭嘉豪表示，很榮幸這部作品能獲得電影節的肯定，拍攝過程充滿挑戰，也充滿對影像與表達的追尋。「我真心希望台灣電影界能多給年輕創作者機會，讓更多有才華的聲音被聽見，讓創意產業成為實現夢想與價值的舞台。」

現場觀眾分享，非常喜歡作品中導演塑造的兩個女孩之間的關係，「像是一種彼此的背叛，又充滿深層情感的牽引。她們奔跑時表情豐富、情緒飽滿，慢動作的處理也極具張力，而最讓我難忘的，是兩人在窗邊抽菸的那一幕。」

除首映場次外，「人」亦於26日舉行第2場放映及文化交流活動，與不同背景的觀眾再次展開跨文化對話，進一步拓展台灣作品，增加歐洲藝文觀眾的理解與情感共感。

郭嘉豪、女演員吳羿萱及團隊策劃温璿也出席在影展期間舉辦的官方酒會，與斯洛伐克、匈牙利、保加利亞與美國導演深入交流，分享創作經驗，期待未來有更多跨國合作機會。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康