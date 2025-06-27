首屆客家時尚獎徵件起跑 主打惜物精神

以「惜物」為核心理念，首屆客家時尚獎Hakka Fashion Awards即日起到7月26日徵件，獎項總顧問、服裝設計師黃秀瑾今天以舊衣再製、布料拼接製成5套服裝，示範經典永續魅力。

2025客家時尚獎由台北市政府客家事務委員會指導，台北市客家文化基金會主辦，黃秀瑾在起跑記者會表示，期望讓永續轉化為風格，讓惜物成為潮流，透過設計傳達理念，這次活動以5R（Reduce減廢、Reuse物盡其用、Recycle物料回收、Recovery能源回收與Repair修復使用）為核心精神。

北市府客委會副主任委員池婉宜表示，希望所有對時尚、設計有興趣的年輕人參與，實踐時尚永續概念。

客家時尚獎開放學生組與社會組報名，賽程分為作品書面審查、初賽與決賽，學生組首獎可獲新台幣5萬元獎金，社會組首獎10萬元，決賽後所有入圍者都可參加「客家永續時尚服飾展」特展，決賽與頒獎典禮預計9月13日登場。