陽光基金會：近4成燒燙傷來自職災 籲雇主落實預防教育

暑假是打工旺季，也是畢業生投入職場的季節。陽光基金會指出，根據近3年服務統計，新開案燒燙傷者中，近4成來自工作意外，其中15到24歲年輕傷者中，多因在工作時滑倒跌入油鍋或湯鍋、或搬運整桶熱茶或湯品時不慎打翻，造成手腳部位深度燙傷，後續影響抓握、抬舉、步行等基本生活能力。

小青(化名)暑假到餐廳打工，需與同事協力搬運大湯鍋，一次不慎滾燙湯鍋傾覆，致小青全身17%面積深度燙傷，傷勢集中於雙腿，住院長達1個多月，歷經清創與植皮手術，「換藥時超痛，每一天都很難熬」，出院後親友帶著坐輪椅的小青來到陽光基金會。然而，不僅僅是腿部傷勢，意外發生後的創傷及腿上怵目驚心的疤痕，深深影響著小青的心理，時常半夜哭泣「不敢看身上的疤痕」。

據112年勞動檢查統計年報，住宿及餐飲業通報職業災害前三名依序為「被刺、割、擦傷」、「跌倒」及「與高溫、低溫之接觸」，顯示餐飲場域如熱鍋熱油、瓦斯設備等高風險環境，若缺乏防護與操作訓練，極易釀成傷害。

陽光基金會表示，不僅造成外在創傷，更可能留下長期心理陰影，大面積燒燙傷更恐將造成學業中斷，漫長復健歷程，也會影響家庭及生涯發展。

陽光基金會提醒青年求職、打工者，職場應有完善教育訓練，留意工作環境與操作流程的安全性，避免因意外導致長期身心傷害，並呼籲雇主積極打造安全、健康的勞動環境，依職安法，雇主若未提供安全教育與防護措施，導致員工受傷，最重可處一年徒刑；若造成未成年工讀生受傷，家長也可依刑法「業務過失傷害罪」提告。

為推廣燒傷預防、幫助燒傷患者完成身心重建，陽光基金會發起「預防燒傷，預防悲傷-燒傷生心理重建服務計畫」，邀請民眾捐款支持燒傷預防推廣、幫助燒傷朋友獲得專業生理附件、心理諮商及經濟協助等多元服務。