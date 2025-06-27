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國旅推不動？房價高、缺特色成主因 業者拚宣傳引客

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台灣政府近年致力於振興國內旅遊，但民眾出遊意願未見大幅提升。圖／本報資料照片
台灣政府近年致力於振興國內旅遊，但民眾出遊意願未見大幅提升。圖／本報資料照片

台灣政府近年致力於振興國內旅遊，但民眾出遊意願始終未見大幅提升。旅遊業者指出，台灣國旅面臨住宿價格偏高、景點吸引力不足、政策配套不全等問題，建議政府應擴大對內宣傳、補助跨縣市旅遊，同時強化外國客源的引進與整體旅遊環境品質提升。

全國旅行商業公會聯合會理事長吳盈良表示，增加國內旅遊的人流是關鍵，而「補助」與「宣傳」應雙管齊下。「如何把量增加？一是補助，一是促進國外旅客來台。」他認為，政府應積極規畫有吸引力的國旅促進方案與宣傳策略，並設法重新活化國際觀光市場。

吳盈良指出，目前兩岸關係緊張，陸客來台量體停滯不前，但仍可從其他國家著手，這需要政府的大智慧，把未來旅客引進來。他表示，國內其實也有不少平價飯店，一字頭（千元左右）的也有，關鍵在於政府如何導引、搭配活動或小補助，吸引更多國人旅遊。補助雖非長久之計，卻是立竿見影、短期內最有效的方式。

旅行社聯保聯誼會會長朱永達則表示，官方應該要帶著台灣旅行社一起到國外做行銷，而不是觀光署自己去行銷，透過專業人去行銷會更有效。他也認為，應該更鼓勵台灣人玩台灣。例如鼓勵台中居民前往高雄、雲林遊客到台北，推動跨縣市旅遊，但目前政府在這方面行銷仍明顯不足。

目前國旅許多集中在公司旅遊，朱永達表示，台灣中小企業多數只能安排員工假日旅遊，平日無人出遊，導致飯店生意集中於假日，只好提高價格以求生存。他更點名勞動部規範過嚴，使企業難以在平日安排旅遊，影響旅遊彈性，也造成飯店淡旺季明顯，交通部、地方政府與勞動部若能有相關協調，更能帶動產業活絡。

針對「國外住宿便宜、台灣太貴」的觀感，他表示，台灣房價貴的根本原因並非單一因素，而是涉及工資、建築成本、勞動政策與產業結構。其實國外也有貴的飯店，一晚三千元台幣在國外也住不了五星級。許多批評台灣旅遊環境的人，可能是因為缺乏實際體驗，加上媒體報導偏頗，忽略了台灣本身的優點。

全國旅行商業公會聯合會榮譽理事長蕭博仁指出，台灣高端住宿價格遠高於東南亞，難以吸引民眾選擇國旅。「像越南、峇里島、富國島等地，不錯的飯店平均只要八十美元，台灣知名景點的飯店動輒要兩百美元，價差將近三倍，在價格與體驗上的落差，讓國人寧可出國。他認為，台灣景點在造景、活動多樣性上仍有進步空間，吃的不錯，但住與玩的部分確實還需加強。

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