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近8成碳費徵收企業提自主減量計畫 環境部：6/30截止
碳費制度今年上路，徵收對象預估涵蓋252家企業（（共464家工廠），企業須於115年5月依今年排放量申報繳納碳費。環境部提醒有意願提出自主減量計畫申請的業者，務必在6月30日前正式行文提出登記申請，即可先保留優惠費率資格，再於8月31日前完成計畫書的補件作業。截至26日，已有264家企業提申請。
根據「碳費收費辦法」與「自主減量計畫管理辦法」的規定，企業須於今年6月30日前向環境部提出自主減量計畫申請，經審查通過後明(115)年繳交碳費時，就能以優惠費率（100元/公噸CO2e或50元/公噸CO2e)計算；倘若晚於6月30日提出，明年則須用一般費率（300元/公噸CO2e）繳費。
據統計，截至6月26日止，已有249家事業（廠）提出自主減量計畫申請，其中包括有62廠申請行業別指定削減率、187廠申請技術標竿指定削減率；另也有115家事業（廠）已完成意願登記，總計已受理364家事業（廠）的自主減量計畫申請或登記，等於近8成的碳費徵收對象都提出自主減量計畫申請。
環境部說，為協助企業因應國際關稅政策帶來的不確定性，參照財政部所得稅申報作法，提供「先登記申請、後補充資料」的方式，讓事業有充分時間完善技術方案與自主減量計畫書的資料準備，提醒事業務必把握最後的時間，在6月30前正式行文提出計畫的登記申請（以郵戳為憑）。
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