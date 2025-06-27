過馬路滑手機 交通部：若影響交通安全可罰

交通部長陳世凱近日上節目指出，行人過馬路應專心，滑手機是不對的，會被抓。交通部次長林國顯今天表示，若影響交通安全，現場執勤的員警可依個案判斷，依法處理、開罰。

陳世凱近日接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊訪問時表示，行人應專心過馬路，不應該看手機、要快速地走，「那種慢慢地走，坦白講是很不OK的」。

面對主持人詢問，行人滑手機、慢慢過馬路是否會被抓，陳世凱表示「滑手機是不對的，會被抓」，一席話引發討論。

還路於民行人路權促進會今天發布新聞稿表示，行人被要求快速通過，只會增加行人風險，而民眾過馬路時使用手機很多是為了錄影自保，顯示交通環境有多麼恐怖、多麼荒謬，對行人有多麼不友善。

林國顯透過文字和影片表示，道路是大家共同使用的空間，每個人的安全都是交通部最重視的原則和目標。

至於大眾關心的行人穿越時使用手機的狀況，林國顯指出，因為使用手機而影響自身或其他人的交通安全，甚至造成交通秩序混亂，這樣的行為當然是不妥當。

他說，現行的道路交通管理處罰條例第78條已有相關規範，若真有已經影響交通安全情況，現場執勤的員警可以依個案判斷，依法處理、開罰。

依據道路交通管理處罰條例第78條規定，在交通頻繁道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通，處新台幣500元罰鍰。

林國顯表示，交通部也會持續加強宣導，不論開車、騎車還是走路，安全永遠是最重要的事，讓用路更安全，需要大家一起來努力。