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男子膝蓋、腳指與腳背關節常疼痛 原來是這原因在作怪

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
陳孟財醫師提醒，高尿酸會引起多種疾病，對腎臟而言影響更是嚴重。圖／大千綜合醫院提供
陳孟財醫師提醒，高尿酸會引起多種疾病，對腎臟而言影響更是嚴重。圖／大千綜合醫院提供

55歲吳姓男子因右腳大拇指關節疼痛腫脹2、3天而就醫，他說這種突發性關節疼痛已反覆發生多次，常發作的關節部位包括膝蓋、腳大拇指、腳背等，且每次發作都會到附近診所打針、吃藥。醫師檢查發現他的尿酸數值超標，透過病史和檢查，確認患者右腳大拇指關節疼痛腫脹是痛風性關節炎引起。

另外，他的血糖、血壓和血脂肪也偏高，給予藥物治療加上調整生活習慣，包括飲食、減重和運動，吳姓男子的檢查數值已回到正常範圍，痛風發作頻率大幅減少。

大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財表示，這名病患的尿酸數值高達9.1mg/dl，一般男性正常值為2.5至7.0mg/dl；尿酸主要來源有兩個，一個是身體內部的細胞代謝產生，約占三分之二，另一個來自飲食，約占三分之一。人體細胞代謝產生的廢棄物，其中一部分是普林，普林會在肝臟中被代謝成尿酸。正常情況下，身體會將多餘的尿酸透過腎臟排出體外。另外，如果攝取紅肉、海鮮、動物內臟等高普林食物，會讓體內的普林含量增加，進而影響尿酸生成。

他表示，導致高尿酸發生的原因有4項，包括腎臟功能受損，影響尿酸排出體外；攝取過多的高普林食物，增加尿酸生成；藥物、飲酒、肥胖也會影響尿酸生成和排泄，另外體質影響尿酸代謝差，也會造成尿酸過高。

一般來說，高尿酸病人約有10%會發展成痛風，研究顯示男性尿酸值越高，痛風發生的機率也越高。高尿酸除了會造成痛風，也和許多疾病息息相關，包含代謝症候群、肥胖、高血壓、糖尿病、腎臟病和心血管疾病。以腎臟疾病而言，高尿酸會引起腎臟發炎、腎功能衰退、尿路結石甚至併發輸尿管阻塞、腎水腫導致感染。因為痛風發作導致疼痛，病人常會去醫療院所注射和服用消炎止痛藥，久而久之造成腎臟功能異常，演變成慢性腎衰竭甚至必須洗腎。

陳孟財建議，高尿酸引起的相關疾病不少，想要預防高尿酸發生，務必減少高普林食物的攝取且避免飲酒、另外要維持理想體重、適度運動、定期檢查。如果尿酸數值出現異常時，一定要及早就醫，並配合醫師積極治療。

大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財表示，高尿酸的病人約有10%會有痛風問題，男性尿酸值越高，發生機率也越高。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財表示，高尿酸的病人約有10%會有痛風問題，男性尿酸值越高，發生機率也越高。圖／大千綜合醫院提供

醫師 腎臟病 痛風

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