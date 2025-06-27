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健保署擴大獎勵癌症學名藥 藥界盼健康台灣增實務專家

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保共擬會議昨通過學名藥鼓勵措施，擴大獎勵癌症學名藥，鎖定用於乳癌、肺癌、直腸癌15種成分藥物。本報資料照片
健保共擬會議昨通過學名藥鼓勵措施，擴大獎勵癌症學名藥，鎖定用於乳癌、肺癌、直腸癌15種成分藥物。本報資料照片

健保共擬會議昨通過學名藥鼓勵措施，擴大獎勵癌症學名藥，鎖定用於乳癌、肺癌、直腸癌15種成分藥物。對此，學名藥協會理事長學名藥協會理事長陳誼芬表示，健保署「化療學名藥鼓勵試辦計畫」有助提升民眾用藥權益、增加醫師處方選擇、減少健保財政壓力，強化我國藥品供應鏈韌性與穩定性，是台灣醫藥產業發展的關鍵里程碑。

陳誼芬表示，鼓勵計畫只是推動在地藥品韌性起點，期望可陸續增加化療學名藥品項，也希望健康台灣委員會能強化藥品韌性小組功能與人力，納入更多具藥品實務經驗與政策視野專家與會，並參考鄰近國家的成功模式，共同研擬符合台灣國情需求的國產學名藥發展策略，不僅往藥品可近性、學名藥品質安全把關以及在地製藥產業升級的目標前進，並有實力地推進健康台灣的永續願景。

學名藥協會公共事務委員會主委殷為瑩則表示，健保署近來持續推出許多新的健保政策，不論是加速藥品收載、新藥價政策等面向，不僅考量病患最大利益也減輕民眾負擔，更進一步為賴清德總統的「健康台灣」願景奠定良好的發展基礎，學名藥協會深表支持與肯定。

目前學名藥在癌症治療中的使用率約43％，健保署設定提升至70％為目標。健保署長石崇良說，去年推動生物相似藥鼓勵方案後「效果不錯」，使用率從7%提升到14%，今年進一步針對癌症化療學名藥推出新措施，首波鎖定15種成分藥物，使用在乳癌、肺癌、直腸癌等，使用學名藥處方將可獲得每次150點獎勵，並保留藥費差額在醫院總額中，提高醫療資源彈性。

石崇良表示，短期內藥費差異有限，但長期仍希望讓醫師開藥多元，不要讓原廠要變成寡占市場，否則對藥物供應穩定、韌性不好，也有助未來藥價調整與整體健保節流。若33萬張癌症治療處方箋全數轉換，預估年度獎勵預算為5000萬元。

醫師 癌症治療 健保署

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