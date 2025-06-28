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健康永續行動家／馬偕六大院區裝LED燈、太陽能板 降用電成本

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
馬偕院長張文瀚推廣居家醫療，成立居家診療中心與數據醫學部門，精準協助患者與家屬。記者林俊良／攝影
馬偕院長張文瀚推廣居家醫療，成立居家診療中心與數據醫學部門，精準協助患者與家屬。記者林俊良／攝影

不只是急診權威，馬偕總院長張文瀚也是美國聖碌易大學醫務管理研究所碩士、公共衛生研究所博士，在醫務管理方面嗅覺靈敏，急診室就是他落實節能的首要場域。二◯一一年，他在急診留觀區某個特定區域換置LED燈泡，除了記錄用電，更研究病人對燈光的感覺，探討燈光對患者的影響。

結果顯示，LED燈泡光源柔和，直射溫度不高，許多患者感受溫暖舒適，不少台北馬偕急診老病號，重回急診時，就指著散發出溫和黃光的那一區，「想要躺在那裡等待治療。」馬偕六大院區逐步改換燈泡，目前近八成院區都已改用LED燈泡，節能又讓病人覺得舒適，雖然價格較高，但仍值得投資。

裝設太陽能板是張文瀚的另一個綠能點子，為徹底推行，在他主導下，馬偕各分院均成立「能源課」，採專責專任，讓太陽能逐步在馬偕六院區、馬偕醫學院、馬偕護校等地落地，評估頂樓合適的地方安裝太陽能板，例如台東馬偕太陽能發電系統於二◯一一年啟動，相關設備可使用廿年以上。

張文瀚說，雖然發電量有限，但配合綠建築，廣種綠樹、隔熱設計，預估每年可省下三萬度台電契約用電，試用第一個月即省下電費三千元。如果馬偕所有院區、校區均裝設太陽能板，只要頂層接收到陽光，轉換為太陽能，若用於尖峰用電時段，還可降低用電成本。保守估計，妥善利用各院區閒置資源，十年間就可累積兩萬個碳稅。

張文瀚指出，從環保角度來看，排碳量極大的醫院可是一點也不環保，但醫院是救人的志業，如果要求醫療產業支付碳稅，可能沒有一家醫院能夠生存下去。近年來，物價指數飆漲，醫療成本至少成長四倍，但台灣醫療給付、支付標準仍停留在十幾廿年前，目前醫療給付已無法應付通膨指數，政府應著手研擬補助醫療產業的排碳代價。

馬偕醫院 環保 減碳

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