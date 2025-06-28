健康永續行動家／張文瀚每天與雙親視訊 居家遠距醫療 減碳又環保

馬偕院長張文瀚每天與遠在南部的雙親視訊，儘管隔了三百多公里，透過網路視訊，九十多歲的父親、母親在他口令下做出嘟嘴、雙手抬高等動作。看到爸媽表情，動作是否流暢，就知道老人家今天狀況好不好。這樣的視訊，張文瀚已持續多年，推廣居家醫療，從自家做起。

「居家醫療有助於節能減碳。」張文瀚說，醫院人潮眾多容易感染，若患者在家裡透過視訊，或醫療團隊到府看診，少了一來一回交通往返，減碳又環保。推展居家醫療是馬偕重要院務，設立居家診療中心，也稍解關床窘境，縮短急診待床時間。

為了做好居家醫療，台北馬偕做足準備，居家診療中心醫療團隊評估住院患者病情，如符合條件，則由出院準備中心接手，專人執行個案管理，擬定適合的監測儀器，讓患者在家裡也能獲得即時監控。張文瀚說，透過高科技、人工智慧，確實能夠打造出「沒有圍牆的醫療」。

張文瀚為此規畫「數據醫學部門」，內含應用醫學科、影像醫學科、數據醫學科，由遠距醫療團隊執行大數據分析，綜合患者生理現象參數，精準預估其預後狀況，如果風險係數偏高，需醫療緊急介入，就會通知患者及家屬盡快回院。

推動居家醫療與「門診衝量」背道而馳，張文瀚說，以往確實如此，執行居家醫療、遠距視訊，根本賺不了錢，要是做多了，營收還可能往下掉。但個別醫院總額上路後，如能穩定控制門診就醫人數，讓輕症患者就近至社區診所就醫或接受居家醫療，健保點值就可能達到一點一元，屆時醫院反而受惠。

張文瀚強調，病情穩定的患者盡量選擇居家醫療，有助於環境永續，善盡社會責任。此外，善用微型醫療儀器，擴展數位醫療，做好精準投資，就能在個別醫院總額制度下，維持醫院盈餘，這也達到公司治理的目的。