健康永續行動家／馬偕總院長張文瀚 急診風格管理醫院
馬偕紀念醫院總院長張文瀚是急診專科醫師，即使現在擔任院長，但他始終自我期許為「急診人」。急診是醫療體系最前線，他累積卅多年臨床經驗，「又快又準」是急診行事風格，搶救眾多病人於鬼門關前，如今他將「急診室管理學」運用於醫院管理，撞擊出更多火花。
張文瀚的急診生涯從外傷開始，選擇外科領域是個性使然，在短時間內做出正確處置，讓急重症患者平安地走出醫院大門，這是他當醫師的最大成就感，迄今仍喜歡這種感覺。
熱愛直球對決 急診救回四百人
熱愛「直球對決」，講求速度，積極整合，張文瀚擔任台北馬偕急診醫學科部主管十四年，累積四百名「到院前心肺功能停止」（OHCA）病患因急診團隊搶救得宜，順利存活，表現傑出，獲得時任台北市長馬英九肯定，親自頒獎表揚。
「救回一個人，就是拯救一個家庭。」張文瀚說，從事醫療，才能救人，幫助人，而這正是「平民醫院」馬偕體系始終堅持的理念。
「沒有十八般武藝，很難在急診久待。」張文瀚的「急診室管理學」，就是置身複雜環境中，仍須在最快時間內，達到最好結果，患者病情變化，看似簡單的疾病可能瞬間惡化，必須快速抽絲剝繭找出病因，適時切入，提供治療。過程中與團隊成員、病人家屬做好溝通，承受極大壓力之際，仍須控制情緒，做出正確決策。
寶林食安事件 揪出中毒元凶
說來簡單，但要快速逆轉患者病程，需要豐富的學理基礎、臨床經驗，加上超強邏輯思考能力。在張文瀚帶領下，台北馬偕急診團隊屢建奇功，去年北市爆發寶林茶室重大食安事件，更與毒物科醫師合作，在最短時間解開謎題，找出中毒元凶「邦克列酸」（最早譯名米酵菌酸）。
日本卡通「名偵探柯南」是張文瀚的紓壓良方，經典台詞 「真相永遠只有一個！」更是他打造急診團隊的重要理念。
善用AI創數位板 病患各有燈號
他在急診部創立「數位板」模式，每位患者都建數位板，詳實記錄用藥、手術、各項生理數據，從時間軸觀看病情變化，以綠、黃、紅燈號區分，綠是微笑，若突然變成紅色哭臉，除了積極醫療介入，還可掌握過程中病情變化與處置，從中找出原因。
張文瀚表示，台北馬偕急診人數長期位居全台前三名，面對蜂擁而來的急診患者，必須妥善運用人工智慧，有效監控每個患者的生理跡象，給予相對應燈號，讓急診團隊盡可能掌握所有患者身體狀況，只要出現緊急燈號，就可及時介入，防止病情惡化。
地球暖化，極端氣候逐漸變成常態，提高自然災難風險，張文瀚指出，在這自然趨勢下，急診醫學愈顯重要，唯有透過人工智慧，引進新科技，才能掌握急診患者的變化，不放棄每一個救人的機會。
關於張文瀚
年齡：62歲 1963年生
專長：醫院經營管理、急診醫學科、外科、外傷科、長照醫學科、重症醫學科、老人急重症醫學科
現任：馬偕紀念醫院總院長
台灣健康智能醫療科技學會理事長
台灣國際安全醫院學會理事長
台灣呼吸道處理醫學會理事
台灣遠距健康策進會理事
北市政府衛生局急救責任醫院督考委員
衛福部114年度區域緊急醫療應變中心計畫子計畫主持人
韌性醫療國家整備計畫管理中心專家委員
衛福部生技法規策略諮議會委員
經歷：
● 馬偕紀念醫院 副院長
● 馬偕紀念醫院 急診醫學部部主任
● 馬偕紀念醫院 急診醫學科主任
● 北市政府消防局醫療顧問委員會顧問委員
● 中華民國大型活動緊急救護協會理事長
● 老人急重症醫學會秘書長
● 中華民國聯委會主席
● 台灣工程科技與應用醫學學會理事長
● 北市醫師公會第廿五屆「杏林獎」得主
● 中華民國醫師公會全國聯合會113年度「台灣醫療典範獎」
● NHQA國家醫療品質獎委員
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