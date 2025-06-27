韓籍啦啦隊3本柱宣導勤洗手 疾管署長：能少40%腹瀉

腸病毒疫情仍在升溫，尤其幼兒伊科11型腸病毒疫情嚴峻，衛福部疾管署長莊人祥今天出席餐飲業者發起的勤洗手歌曲徵選活動，呼籲民眾勤洗手預防染病。他表示，研究指出，以正確方式洗手，可減少腹瀉23%至40%、減少呼吸道疾病16%至21%，「洗手看似簡單，卻非常重要，是國人健康重要防線。」

上周腸病毒就診人次達6772人次，較前一周成長1成以上，且疫情呈「北升南降」，北部明顯升高，疾管署預估，新生兒腸病毒流行期將延續至7月底。上周新增1例伊科病毒11型併急性下肢無力症狀個案，為中部4歲女童，為國內7年來首見。

聯合國2008年起，將10月15日訂為世界洗手日，推廣洗手運動。莊人祥表示，洗手雖然簡單，卻是非常重要衛生習慣，近期流行幼兒腸病毒，大人勤洗手，也可減少幼兒感染腸病毒，建議民眾進食前、準備食材前、如廁後、看診前後、接觸小孩前、打噴嚏或咳嗽時，都應該把握「內外夾弓大立腕」方式正確洗手。

莊人祥說，幼兒依科11型還在升溫，重症、死亡個案都與過去同期增加，疾管署已與相關學會舉行數次會議，並進行個案討論，讓全國兒科基層醫師了解疫情狀況，及如何處理，同時推動勤洗手活動，幼兒在托兒所、學校，可藉由勤洗手降低腸病毒感染，新生兒要預防腸病毒感染，則需要落實家長探視時的感染控制，防治重點不同。