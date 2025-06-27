AI醫療給付需為健保省錢 衛福部：有項目開始臨床試驗

衛福部推動台灣成為智慧醫療島，已設立三大人工智慧（AI）中心，盼讓智慧醫療在國內醫院落地應用。AI醫療面臨實證與給付挑戰，衛福部科技處長李建璋表示，科技處與衛福部食藥署智慧醫材合作，一年至少輔導10案例，依不同風險等級區分AI醫材，幫助醫院取得醫材許可證，健保給付則相對困難，需隨機對照試驗（RCT），證實「可幫健保省下錢」，目前已有醫院開使執行。

李建璋今天在急診醫學會年會，以「三大AI中心：實踐台灣智慧醫療島的道路」為題發表專題演講。他提到，衛福部成立負責任AI中心、AI外部驗證中心、AI影響性評估中心三大AI中心，形成完整體系，盼讓智慧醫療在台灣有完整生態系及AI治理，並運用於臨床，減輕第一線醫護血汗。

李建章提到，近期急診壅塞，智慧醫療是解方之一，可用於急診優化檢傷分類，病歷寫作工具則可用聊天機器人，在病人等候就診時完成病史詢問，口述病歷則可減少護理師撰寫病歷時間，加速教班，最重要的是，智慧醫療可用於預測哪些病人可「優先出院」，讓醫師更勇於決策，不必擔心病人回家後過世，須擔負重責。

李建璋說，三大AI中心，不僅協助醫學中心，也建立機制，讓醫學中心與區域、地區醫院形成聯盟，串連資料共同合作，蒐集大量樣本驗證AI有效性。不過，即使各國設法建立機制，為智慧醫療把關，知名期刊「自然（Nature）」人以社論方式，批評AI醫療仍是「一團亂（Mess）」，關鍵是智慧醫療在實驗室，多以疾病與健康人極端值做驗證，但臨床病人樣態並非如此極端。

以糖尿病視網膜病變檢測為例，AI判讀系統在驗證有效性時，利用健康人與最典型且嚴重的糖尿病視網膜病變作為對照組，但忽略不同個體有不同眼底眼色，且眼底病變除糖尿病外，也有不同影響因子。李建璋說，應設法找來所有有眼底變化病人加以分析，在臨床應用時較不會失準。

另，各國都面臨智慧醫療納入健保審查困難議題。李建璋說，科技處參照國外作法，輔導醫院進行隨機對照試驗，對健保而言，與藥物療效不同，智慧醫療納保關鍵，最重要是能為健保省下經費，完成臨床試驗後，才能以論值支付方式，讓健保納保。目前已經有智慧醫療項目，為爭取健保給付開始臨床試驗，不過通常要花費兩三年。