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台劇《忘了我記得》引起失智照護共鳴 「五大難題」壓得照顧者喘不過氣

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
台劇《忘了我記得》引起失智照護共鳴 「五大難題」壓得照顧者喘不過氣 圖片來源:Unsplash
台劇《忘了我記得》引起失智照護共鳴 「五大難題」壓得照顧者喘不過氣 圖片來源:Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近半年內「失智症照護難題」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的五大失智症照護難題有哪些。

日前由秦漢、謝盈萱主演的Netflix 台劇《忘了我記得》，在播出後引發熱烈迴響，劇中描繪女兒照顧失智症父親的歷程，情節真實動人、觸動無數觀眾的心，許多橋段更映照出失智照護的現實處境，讓更多人開始理解失智症照顧者面對的心酸與掙扎。

面對失智家人「走失」擔驚受怕 「獨自扛下」照顧責任讓身心瀕臨崩潰

觀察近半年網友針對「失智症照護難題」的討論，發現許多人認為照顧失智症長輩時，最難應對的是日常中難以預測的風險。便有網友分享自己在深夜突然發現失智長輩不見人影的驚慌，「睡醒發現母親不在家，隨便抓件外套就衝出門找人，站在街頭真的絕望又無助」；另一位網友也提到父親在半夜發生「空間錯亂」時自行外出，卻跌倒在路邊直到清晨才被鄰居發現，令他既自責又無奈。

而面對高風險的日常，部分網友建議可以陪同家中長輩去警政系統建立「指紋檔案」，或是透過科技裝置協助定位，不過因「穿戴式裝置常被拔掉或丟棄」，因此仍須主要照顧者格外留心。

除了要隨時提防長輩走失、跌倒的心理負擔，許多照顧者最難承受的，其實是「家庭照護分工失衡」的孤獨與壓力。有照顧者便吐露，兄弟姊妹「一週回來當兩小時的客人」，表面探視、卻未有實際作為，自己心中忍不住萌生「為什麼是我在負責這些？」的想法，既無助又疲憊；更有身為獨子的網友提到，自己平日工作在台北，週末還需往返南部照顧父母，「體力與精神都瀕臨崩潰」，顯示照顧者的心理壓力需要被正視，也應找到適當的出口與支持。

另一方面，在與失智症患者的日常互動中，「溝通理解困難」也是令照顧者頭痛的難題之一，從語言組織力下降，到記憶混亂、反覆問話，種種現象都讓照顧過程變得格外吃力。

有網友提到與患有失智症的母親互動時，「會發現她一直在講一樣的事，隔天再見面，整個對話又重來一次」；更有長輩因為語言能力退化，開始以情緒表達不滿，出現「情緒勒索」與責怪語句，讓家人更加難以招架。如一位網友提到，母親動不動就說「養你們沒用」，甚至在醫院對醫生抱怨孩子，讓照顧者無奈苦笑，「明知道她不是故意的，但有時候真的會忍不住生氣」，這類矛盾與無力，也在社群上引起廣大共鳴。

照顧患有失智症的家人，是一場漫長的精神馬拉松，那些外人難以察覺的疲憊、壓力與自責，往往在日復一日的平凡生活中悄悄堆積。面對種種照護難題，除了善用長照資源，許多民眾也盼望政府能提供更實際的社會支持，為照顧者爭取多一點喘息的空間，讓這段不容易的旅程不再只是孤軍奮戰。


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「失智症照護難題」相關討論則數。

觀測期間：2024/12/22~2025/06/22，近半年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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