不菸不酒卻還是牙齒黃？這五大食物都容易讓牙齒染色！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「易致牙齒染色食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議易使牙齒染色變黃的食物有哪些。

近年越來越多人關注牙齒矯正、美白等話題，其中，「牙齒變黃」成為不少人的共通煩惱。想維持牙齒潔白，除了養成良好刷牙習慣、定期洗牙外，也要留意日常飲食；特別是某些常見的食物，吃完若沒有及時刷牙，長期下來便可能使牙齒變黃染色！

戒不掉咖啡又怕牙齒變黃？網推：善用吸管減少染色機會

▲ 五大易致牙齒染色食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「易致牙齒染色食物」的討論，發現上班族每天都需要的提神飲品「咖啡」和「茶」最受熱議。咖啡和茶的成分中皆包含單寧酸，其會滲入並附著在牙齒琺瑯質的細小孔洞中，導致色素沉澱；不少網友分享自身經驗，提到「我是每天一杯美式的人，喝完後牙齒真的就會變黃」、「最近每天一杯手搖，長久下來牙齒漸漸泛黃，讓我不敢露齒笑」，許多人對此同樣有感，卻無奈表示「需要咖啡來續命」、「沒辦法放棄咖啡」、「就算去洗牙，撐不過半年就有色素沉澱」。

而對於無法輕易戒掉喝咖啡和喝茶習慣的人，有網友分享自己的祕訣是「用吸管喝」，減少飲品在牙齒表面的停留時間和面積，搭配「喝完紅茶和咖啡找機會漱口，晚上再用美白牙膏刷牙」，便能使牙齒染色的機率降低。

此外，「酸味水果」也受到不少討論，這類水果雖不會直接造成牙齒變色，但因其中含有會軟化琺瑯質的成分，會使牙齒更容易受到侵蝕，進而增加染色機率，也因此有網友提到，想避免牙齒變黃的話，應盡量「少碰檸檬汁、果醋」；而另一類易導致牙齒染色的水果，則是如葡萄、藍莓等富含「天然色素」的水果，若食用後沒有漱口或刷牙，讓色素長時間停留在口腔，也會讓牙齒表面變色。

另一方面，許多日常中常見的深色醬料同樣含有易使牙齒染色的色素，像是咖哩、醬油、紅醬等等，便有民眾表示，因自身牙齒特別容易色素沉澱，「咖哩跟巧克力基本上已從生活淡出」；也有正在進行牙齒矯正療程的網友分享，自己戴隱適美「吃咖哩時有拔下來，吃飽漱口後帶回去」，但「還是變成螢光牙套」，引來不少牙套族共鳴「忍了3年多沒吃咖喱」、「我都挑在要回診前才去吃咖哩」，適度的攝取此類醬料並搭配有效清潔，才能減少染色問題。

牙齒的潔白不只是美觀，更關乎自信與健康。你也曾因為牙齒顏色感到困擾嗎？不妨從現在開始改變飲食習慣，並參考網友的建議使用吸管喝飲料、吃完食物後漱口，守護口腔健康、找回自信笑容！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「易致牙齒染色食物」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/11~2025/06/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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