一日之計在於晨！網友熱議TOP10「早餐品項」 第一名口味豐富多元



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「早餐品項」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的10大早餐品項。

台灣的早餐文化豐富多元，從常見的漢堡、蛋餅，到傳統的飯糰、饅頭，各種美味品項讓人們帶著滿滿活力，開啟一天的生活。在琳瑯滿目的早餐菜單中，又以哪些品項最受網友熱議，是早餐的好選擇呢？

「蛋餅」酥脆軟嫩各有支持者 「雞蛋」營養豐富料理方式多元

▲ 網友熱議TOP10早餐品項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網路針對早餐品項的討論，以口味變化豐富的「蛋餅」最受熱議。作為早餐店的經典品項，顧客可以依照喜好自由挑選起司、鮪魚及玉米等餡料。有網友表示「每次去早餐店不是點肉鬆蛋餅就是薯餅蛋餅」，也有立委分享蛋餅愛店，大讚「一份22元的美味蛋餅，搭配15元的豆漿，就是好吃又營養的一頓早餐」，引起廣泛迴響。蛋餅又可分為口感酥脆的脆皮蛋餅及軟Q的粉漿蛋餅，各有其支持者，有網友認為煎至「酥脆焦香」的蛋餅味道絕佳，也有網友偏好「柔軟彈嫩」的口感，展現了蛋餅的多元魅力。

此外，能夠以多種方式料理的「雞蛋」也是早餐桌上的常客，無論是簡單的水煮蛋、荷包蛋，或是風味不同的茶葉蛋、溏心蛋等，皆能提供豐富蛋白質並帶來飽足感。許多正在控制熱量攝取的網友，都會以「水煮蛋+美式咖啡」作為早餐。不少網友也會將其他食材與蛋一同拌炒，製作出「九層塔炒蛋」、「紅椒炒蛋」及「鴻禧菇炒蛋」等料理，讓早餐能夠健康又美味。

而「吐司」同樣是廣受歡迎的早餐品項，除了單純的白吐司外，吐司也可以抹上巧克力及花生等抹醬，以及夾入火腿、豬排與蛋等餡料，變化出豐富的口感。有網友發文提問「覺得早餐買什麼最不容易踩雷」，吸引不少留言推薦如「火腿蛋吐司」、「鮪魚蛋吐司」、「花生吐司」及「培根蛋吐司」等品項，吐司多元的搭配方式不僅滿足了不同的口味需求，也成為早餐店不可或缺的選擇。

一樣擁有豐富餡料組合的「三明治」亦是早餐的常見選擇。有網友發文感嘆「早餐喝著現沖咖啡搭配手工漢堡排三明治，太舒服了」，也有民眾喜愛連鎖品牌的早餐「豬排三明治」，「喜歡他們的調味和滿滿的生菜」，多層次的食材搭配讓民眾在一早就能大快朵頤。

除了以上的美味選擇外，營養豐富的「燕麥」、「沙拉」及「優格」等也是熱門的早餐品項。早餐是開啟一天的重要一餐，若你也習慣用一頓豐盛的早點開啟新的一天，不妨參考網友們的分享，用美味的早餐為忙碌的生活注入滿滿活力吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「早餐品項」相關討論則數。

觀測期間：2025/03/16~2025/06/16，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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